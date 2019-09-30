Hacı Bektaş’ı anmaya ödenek yok

Hacı Bektaş Müzesi’nin açıldığı 16 Ağustos 1964 yılında başlayan Hacı Bektaş Anma Törenleri 55 yıldan bu yana Kültür Bakanlığı’nın desteği ile yapılıyordu. AKP iktidarı öncesinde üst sınırdan verilen ödenek, AKP’nin tek başına iktidara geldiği tarihten sonra 4’te 1’e indirimiş, ama yine de verilmişti. Önceki yıl anma törenlerine katılan ve kürsüde konuşma yapan Kültür Bakanı Numan Kurtulmuş “Törenleri bakanlık olarak bizim düzenlememize müsaade edin, daha görkemli bir şekilde bu törenleri yapalım” demişti. Kurtulmuş’un yerine Kültür ve Turizm Bakanı olan Mehmet Nuri Ersoy geçtiğimiz aylarda da iki kez Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok ve Nevşehir milletvekili Faruk Sarıaslan ile önümüzdeki yıl etkinlikleri için yaptığı görüşmede, en üst oranda yardım sözünü vermesine rağmen ödenek verilmeyeceğini bildiren kararına imza attı.

Konu TBMM’ye taşındı

Bakanlığın kararı üzerine CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, konu ile ilgili 25/09/2019 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde, söz konusu yardımın 55 yıldır düzenli olarak yapılmasına rağmen bu yıl neden verilmediğini ve verilmeme nedeninin siyasi, ideolojik ve mezhepsel nedenlerinin olup olmadığını sordu.

Başkan adına araştırma ve eğitim genel müdür yardımcısı Vildan Satık imzasını taşıyan ve Nevşehir Valiliği’ne hitaben gönderilen resmi yazıda şöyle denildi:

“İlgili yazınız/yazılarınızın ekinde alınan proje/projeler Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca Yerel Yönetimlerin, Derneklerin ve Vakıfların Projelerine Yapılacak Yardımlarına İlişkin Yönetmelik çerçevesinde değerlendirilmiş olup 04/09/2019 tarihli ve 5 sayılı komisyon kararı ve 17/09/2019 tarihli ve 7759451 sayılı bakan onayıyla söz konusu etkinliğin desteklenmesi uygun görülmemiştir.”