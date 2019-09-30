Kilitbahir’in denizle temasını kesecekler

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Kilitbahir köy yerleşim alanı küçük ölçekli planı ile koruma amaçlı imar planı hazırladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da köye balıkçı barınağı ve feribot iskelesi projesi için küçük ölçekli uygulama imar planı hazırladı. Bölge sakinleri imar planlarına itiraz etti. İtirazlarının bir kısmı kabul olan köylüler bu kez yargı yoluna başvurdu.

‘İPTAL EDİLSİN'

Konuyla ilgili açıklama yapan köylüler imar planlarına değinerek “Kilitbahir köyümüzün doğal, tarihi ve kentsel sit özellikleri ile mülkiyet hakları hiçe sayılmaktadır. Balıkçı Barınağı ve Feribot İskelesi projesi köy halkına sorulmaksızın, halkın katılımı toplantısı ve çevre etki değerlendirmesi raporu da alınmaksızın hazırlanmıştır. Balıkçı Barınağı ve Feribot iskele planları usule, yasaya ve hukuka aykırı olup iptali gerekmektedir. Projenin hayata geçmesi durumunda, doğal yapıyı ciddi anlamda bozacak 20 bin metreküpü aşan büyük bir dolgu işlemi uygulanacaktır. Bu işlem de kentsel sit mantığına aykırı bir şekilde gerçekleşecektir. Denize ulaşım, yapılacak dolgu ile engellenecektir. Aynı zamanda 1. derece sit alanı olan bölgenin dokusu bozulacaktır.” ifadelerini kullandı.

Balıkçı Barınağı’nın deniz dolgusu sebebiyle kıyı ekosistemini bozacağını ve telafisi imkânsız zararlar meydana getireceğini belirten köylüler, imar planlarının iptal edilmesini istedi.

Bölge sakinlerinin avukatı Ali Furkan Oğuz da özetle şöyle konuştu: “Davalarımızı açtık. İtiraz edenler için dava süreci halen devam ediyor. Kilitbahir, yıllar boyu korunmuş bir yer olmasına rağmen, şimdi planlanan sözde koruma amaçlı imar planı ile balıkçı barınağı ve feribot iskelesi ile tarihi yapısı ve dokusu bozulacak ve telafisi imkânsız zararlar oluşacak. Verilecek en önemli zarar deniz ekosistemine ve doğal yapının bozulmasına yol açacak. Bazı tarihi evlerin yıkılarak otopark yapılması, bazılarının da yıkılarak yeşil alana çevrilmesi planlanıyor. Bu planların hiçbir şekilde kamu yararı ile de ilgisi yok. İtirazlarımızı Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanlığı’na yapmamıza rağmen itirazlarımız kabul edilmedi ve davalarımızı açtık, açmaya da devam ediyoruz. Yargının en doğru kararı vereceğine inanıyoruz.”