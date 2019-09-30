Ankara'da polise linç girişimi

Ankara’nın Sincan ilçesi Tandoğan Mahallesi'nde bulunan Yeni Dünya Sokak ile Üst Sokak kesişiminde meydana gelden olayda edinilen bilgilere göre M.T., otomobiliyle sokak üzerinde seyir halindeyken bisikletiyle sokakta dolaşan Z.Y. isimli çocuğa aracıyla çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Z.Y. bisikletten düşerek yaralandı.

İddiaya göre, izin gününde olan ve kazanın olduğu mahallede ikamet eden polis memuru S.G. ise kazayı görerek bisikletten düşen çocuğa yardım etmek üzere olay yerine geldi. Polis Memuru S.G., kazazedenin yakınlarının tepkisiyle karşılaştı. İddiaya göre kazazede Z.Y.’nin yakınları, polis memuru S.G. ile tartıştıktan sonra linç girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları ayırdı.