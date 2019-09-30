Parmak ucunuzdaki öykü



Bir trende yolculuk yapıyorsunuz, tanımadığınız biri yanınıza oturuyor ve size bir hikâye anlatmaya başlıyor, siz de daha sonra ne anlatacağını merak ederek onu dinliyorsunuz.” Genel Yayın Yönetmeni Selim Bektaş, tam olarak böyle anlatıyor Türkiye’nin ilk öykü uygulaması “Trendeki Yabancı”yı. İsmini ilk duyduğumda, Alfred Hitchcock’un yönettiği, Patricia Hihgsmith’in aynı isimli romanından uyarlanan, 1951 yapımı “Trendeki Yabancılar” filminden esinle adlandırıldığını düşündüm. Fakat bunun güzel bir tesadüf olduğunu söyledi Bektaş.

İNTERAKTİF ÖYKÜLER

Basılı yayında kâğıdın verdiği imkânın dışına çıkabilme isteğiyle ortaya çıkan uygulama, okuyucularını her ay, yerli ve yabancı 20 öykünün yanı sıra çizgi romanlarla da buluşturacak. Dijital evrenin sağladığı olanaklarla -benim için de en ilgi çekici noktası burası- interaktif öykülerle de karşılaşacağız. Türkiye’de çoğu insan, Netflix’te yayımlanan “Black Mirror: Bandersnatch” filmi aracılığıyla keşfetmiştir interaktif deneyimi. “Trendeki Yabancı” da okuyucularına, bir öykünün nasıl ilerleyeceğini seçme şansı verecek ilerleyen sayılarında. Bu durumun, hem yazarın hem de okuyucunun yaratıcılığı için olumlu etkileri olacağını söyleyen Selim

Bektaş, “Dijital öykünün çok uçsuz bir dünyası var ve bunu elimizden geldiği kadar kullanmak istiyoruz” diyor. Klasik yayıncılık anlayışıyla tanıdığımız Can Yayınları’nın, teknoloji ve edebiyatı birleştirdiği yeni yolunu ise şu sözlerle anlatıyor Bektaş: “Hiç alışık olmadığımız bir deneyim. Klasik yayıncılığa alışmış bir ekip olarak, yazılım ve uygulama bizim için bambaşka bir dünya. Ara yüz tasarımı, arka plan... Klasik yayıncılıkta hiç düşünmediğimiz, hiç karşılaşmadığımız şeyler. Kullanıcı deneyimini nasıl artırabiliriz diye düşündük, o yüzden de zaten klasik dergi uygulamalarından farklı olarak, PDF şeklinde sayfa açma gibi bir şey uygulamadık. Sadece ‘scroll’ (kaydırma) yaptık. Çünkü şu anda herkes, bir şekilde bir şeyleri ‘scroll’ yaparak okuyor.

Instagram, Twitter, gazeteler, her şey... Yine okuma deneyimini geliştirmek için altını çizme, öyküyü beğenme gibi seçenekler eklendi.”

'HERKES OKUYABİLSİN'

“Trendeki Yabancı”yı herhangi bir bedel ödemeden telefonunuza indirebiliyorsunuz. Öykülerin yaklaşık dörtte biri de ücretsiz erişime açık, tamamını okumak için abonelik istiyor. Abonelik ücretinin çok uygun olduğunu söyleyen Selim Bektaş “Herkes okuyabilsin diye çok uygun abonelik. Dijitalde çok daha fazla kişiye ulaşabiliyoruz, bütün dünyaya ulaşabiliyoruz aslında; yurtdışında yaşayan okurlar için önemli bir durum bu. ‘Sipariş verdim gelmedi’, ‘Kitabevine gittim bulamadım’, ‘Bir önceki sayıyı kaçırdım’ gibi sorunlar olmadan, ‘Trendeki Yabancı’yı istedikleri yerde ceplerinden çıkarıp okuyabilecekler” diyor. Uygulama, okuma deneyiminizi kişiselleştirebilmenize de olanak sağlıyor; gece modu, font ve punto ayarlarını istediğiniz gibi yapabiliyorsunuz. Hatta beğendiğiniz cümlelerin altını çizip ayrı bir alanda muhafaza edebiliyorsunuz. ‘Bütün yazarlara açık’ İlk sayısının teması “Yanlış Anahtar” olan uygulamayı şimdi edinirseniz, Mevsim Yenice’nin “Bilinmeyen Sular”, Hikmet Hükümenoğlu’nun “Elimizde Bunlar Var”, Müge İplikçi’nin “Kuş: Gökkuşağından Önce ve Sonra”, Katharine Weber’in “Uyuyor” ve Berkan M. Şimşek’in “Yakın Geçmişte Ben” öykülerini ücretsiz olarak okuyabilirsiniz. Fatma Nur Kaptanoğlu, Juan Jose Millas, Orçun Ünal, Donna Miscolta, Mary Renzi, Ezgi Polat, Bülent Ayyıldız, Zeynep Kaçar, Blair Lee, Fatih Külahçı, Süreyya Evren, Hakan Toker, Onur Akyıl, Devrim Kunter ve Ferit Edgü’nün (Ferit Edgü uzun zaman sonra ilk defa bir dergiye öykü gönderiyormuş ve beş sayı boyunca devam edecek) öykülerini okuyabilmek içinse abone olmanız gerekiyor. Dergi, bütün yazarlara açık, yazarlar dilerse her sayıda belirlenecek yeni temaya uygun öykülerini paylaşıyor; dilerse tema dışına çıkabiliyor. Bir sonraki temasının “Çocuk Oyuncağı” olacağı uygulamaya öykülerinizi göndermek için trendekiyabanci.com adresine göz atabilirsiniz.