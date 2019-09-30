Mucize Doktor'a Survivor'dan transfer!

Mucize Doktor dizisi farklı senaryosunun yanı sıra başarılı oyunculukları ile de herkesin dilinde. Fox ekranlarında perşembe akşamları yayınlanan ve reyting rekorları kıran diziye dengeleri değiştirecek yeni bir karaker geliyor.

Savant sendromlu deha Ali’nin tıp fakültesinin birincilikle bitirmesini ve asistan cerrah olarak bir hastanede işe başlamasını konu eden dizi daha ilk bölümü ile gündemi salladı. Reyting listelerini de alt üst eden başarılı yapım perşembe akşamlarına adını şimdiden yazdırdı.

Kore dizisi Good Doctor'dan uyarlanan Mucize Doktor'a yeni bir oyuncu daha katılıyor.Survivor yarışması ile ilk kez karşımıza çıkan daha sonra birçok dizide rol alan Serenay Aktaş dizinin kadrosuna asistan Elif olarak katıldı.

Hastanede dengeleri değiştirecek olan Elif asistan, Ali ile Nazlı Doktor'un arasının açılması fırsat bilerek Ali'ye yanaşacak. Ferman Doktor'a gizli gizli hayranlık duyan Elif asistanın gerçek niyeti ise sonradan ortaya çıkacak.

Serenay Aktaş'ın başarılı bir şekilde hayat vereceği Elif asistanın ise diziye önümüzde günlerde katılması bekleniyor. Bakalım Elif asistan hastanede dengeleri nasıl değiştirecek.

Kaynak: Gerçek Gündem