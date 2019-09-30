Canan Kaftancıoğlu için kanun teklifi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun Twitter hesabından 7 yıl önce yaptığı paylaşımlar nedeniyle 9 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum edilmesi CHP’yi harekete geçirdi. Tanal, Twitter, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya platformlarındaki paylaşımlar, fikir beyanını içeren her türlü internet yayını, internet gazeteciliği kapsamında işlenen suçlar açısından dava açma süresinin Basın Kanunu ile süresiz yayınlar için öngörülen 6 aylık süre ile sınırlandırılması için kanun teklifi hazırladı.

DAVA AÇMA SÜRESİ 6 AYLA SINIRLANDIRILMALI

Teklifin gerekçesinde şu ifadeler yer aldı: “Uygulamada Twitter, Facebook gibi basın yolu kabul edilen, şahsi fikir beyanlarında bulunulan platformlar kapsamında yapılan paylaşımın süresiz yayın olarak kabul edilerek Türk Ceza Kanunu veya Basın Kanunu kapsamında suç olarak kabul edilen yayımlar hakkında da yine aynı şekilde Basın Kanunu kapsamında 6 ay içerisinde dava açılması gerekmektedir.

Bu bağlamda Twitter, Facebook dahil internet siteleri üzerinden yapılan paylaşım ve yayınların 5287 Sayılı Basın Kanunu’na göre 6 içerisinde davasının açılması gerekmektedir. Tüm bu nedenlerden dolayı Türk Ceza Kanunu kapsamında düzenlenen suçlar açısından; internet ortamında fikir beyanını içeren her türlü internet yayını veya internet gazeteciliği kapsamında işlenen suçlar açısından dava açma süresi, 5187 sayılı Basın Kanunu ile süresiz yayınlar için öngörülen 6 aylık süreyle sınırlandırılması gerekmektedir.” (Tarafsız Haber Ajansı)