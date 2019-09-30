Soma Holding’in gökdeleni icradan satılıyor

Manisa'nın Soma ilçesindeki maden faciasıyla gündeme gelen Soma Holding'in Maslak Spine Tower’daki 48 ofisi, icradan satışa çıkarıldı. İstanbul İcra Müdürlüğü üzerinden yürütülen takip işlemi kesinleşti. Bankanın avukatları, Soma Holding'e ait görünen Spine Tower'daki 48 ofis için haciz işlemi yaptı. Satışı istenen ofisler için belirlenen bedel ise 82 milyon TL seviyesinde.

İCRA İŞLEMİ KESİNLEŞTİ

Banka Alp Gürkan ve oğlu Can Gürkan'a yönelik icra takibi başlattı. İstanbul İcra Müdürlüğü üzerinden yürütülen takip işlemi kesinleşti.

HER OFİS AYRI AYRI İHALE EDİLECEK

48 ofis için belirlenen toplam bedel 82 milyon 420 bin lira. Her bir ofis ayrı ayrı ihale edilecek.

İŞTE İCRA SATIŞININ İLANI:

Spine Tower, 9’u yer altında, 47’si yer üstünde olmak üzere toplam 56 kattan oluşuyor. Denizden yüksekliği 300 metre, yerden yüksekliği 191 metreye ulaşan Spine Tower'da, 9 bin metrekarelik taban üzerinde, 140 bin metrekarelik kapalı, 12 dönümlük yeşil alan, farklı özellik ve boyutlarda 80 daire yer alıyor. (Sözcü)