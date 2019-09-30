Ankara'da halk otobüsü durağa daldı: Ölü ve yaralılar var

Mamak'ta Yeni Merkez Camii önünde saat 14.00 sıralarında meydana gelen kazada Özel halk otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki durağa girdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kazada, ilk belirlemelere göre durakta bekleyen yolculardan 3'ü hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Yaralılar ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralılar tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ANKARA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi alan Ankara Valisi Vasip Şahin, kazada 3 kişinin hayatını kaybettiğini 3 kişinin de yaralandığı söyledi.