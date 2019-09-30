Soner Polat hayatını kaybetti

Ergenekon-Balyoz kumpaslarıyla hedef alınan Emekli Tümamiral Soner Polat tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

SONER POLAT KİMDİR?

Deniz Harp Okulu'ndan 1979 yılında mezun oldu. Çeşitli harp gemilerinde çalıştı. Turgutreis fırkateyninin Komutanlığını yaptı. Burak sınıfı korvetlerin Komodoru oldu. Genelkurmay karargâhında istihbarat görevlerinde bulundu. Roma Deniz Ataşesi olarak İtalya'da görev yaptı. Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın Özel Sekreteri oldu. Deniz Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanlığı görevinde bulundu. Deniz Harp Akademisi, Silahlı Kuvvetler Akademisi ve NATO Savunma Koleji'nden (Roma) mezun oldu.

Tuğamiralliğe 2005 yılında terfi etti. Bu rütbede, 2005-2007 yıllarında Ankara'da Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı, 2007-2009 yıllarında Mersin'de Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı olarak görev yaptı. Tümamiralliğe 2009 yılında terfi etti ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Başkanlığı'na atandı. Bu görevini sürdürürken, 11 Şubat 2011 tarihinde Balyoz davası nedeniyle tutuklanarak Hasdal Askeri Cezaevi'ne konuldu. 2013 Ağustos ayı Yüksek Askeri Şûrası'nda emekli edildi.

Emeklilik sonrasında, 6 Eylül 2013 tarihinde Hasdal'dan Silivri Cezaevi'ne gönderildi. Balyoz davasında özel yetkili 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 18 yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı ve bu hüküm Yargıtay tarafından onandı. Anayasa Mahkemesi'nin Balyoz davasında hak ihlali yapıldığına yönelik oybirliğiyle aldığı karar neticesinde 19 Haziran 2014'te tahliye edildi. Yapılan yeniden yargılama neticesinde beraat etti. 2015 yılında Vatan Partisi’ne katıldı.