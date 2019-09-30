Cumhuriyet Gazetesi yazarı, Psikosomatik Hastalıklar ve İç Hastalıklar Uzmanı Dr. Erdal Atabek, Cumhuriyet TV'ye, gelişen ve değişen dünyada, Neslican Tay'ın verdiği yaşam mücadelesinin toplumsal boyutunu yorumladı.
Neslican Tay, bu toplumun yaşam ve ölüm karşısında hesaplaşmasıdır
Cumhuriyet Gazetesi yazarı, Psikosomatik Hastalıklar ve İç Hastalıklar Uzmanı Dr. Erdal Atabek, Cumhuriyet TV'ye, gelişen ve değişen dünyada, Neslican Tay'ın verdiği yaşam mücadelesinin toplumsal boyutunu yorumladı.
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Yayınlanma tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi, 15:21