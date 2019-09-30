Neslican Tay, bu toplumun yaşam ve ölüm karşısında hesaplaşmasıdır

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Cumhuriyet Gazetesi yazarı, Psikosomatik Hastalıklar ve İç Hastalıklar Uzmanı Dr. Erdal Atabek, Cumhuriyet TV'ye, gelişen ve değişen dünyada, Neslican Tay'ın verdiği yaşam mücadelesinin toplumsal boyutunu yorumladı.

Cumhuriyet Gazetesi yazarı, Psikosomatik Hastalıklar ve İç Hastalıklar Uzmanı Dr. Erdal Atabek, Cumhuriyet TV'ye, gelişen ve değişen dünyada, Neslican Tay'ın verdiği yaşam mücadelesinin toplumsal boyutunu yorumladı.

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