Neslican Tay, bu toplumun yaşam ve ölüm karşısında hesaplaşmasıdır

Cumhuriyet Gazetesi yazarı, Psikosomatik Hastalıklar ve İç Hastalıklar Uzmanı Dr. Erdal Atabek, Cumhuriyet TV'ye, gelişen ve değişen dünyada, Neslican Tay'ın verdiği yaşam mücadelesinin toplumsal boyutunu yorumladı.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi, 15:21

Cumhuriyet Gazetesi yazarı, Psikosomatik Hastalıklar ve İç Hastalıklar Uzmanı Dr. Erdal Atabek, Cumhuriyet TV'ye, gelişen ve değişen dünyada, Neslican Tay'ın verdiği yaşam mücadelesinin toplumsal boyutunu yorumladı.

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Erdal Atabek