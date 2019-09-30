Savcılık, Halit Ayar'ı öldürülmesi suçundan şüpheliler Emra Yaşar ve Erhan Kurdal hakkında ağrılaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame düzenledi. Şüpheliler hakkında ayrıca "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Nitelikli yağma teşebbüs" suçlarından toplam 48 yıl 6'şar ay hapis ve 73'er yıla kadar hapisleri istendi.
İstiklal Caddesi’nde öldürülen İTÜ'lü Halit Ayar cinayetinde istenen cezalar belli oldu
İstiklal Caddesi’nde 7 Eylül'de İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar'ın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturması tamamlandı.
Yayınlanma tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi, 15:38