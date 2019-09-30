‘Çapa diş ve İstanbul Üniversitesi bağırıyor’

Depremde hasar gören binaya girmeyi reddederek geçen cuma oturma eylemi yapan fakülte bileşenleri, bu haftaya da eylemle başladı. Öğrenciler dün fakülte binası önünde, “Mezar taşı değil diploma istiyoruz” sloganlarıyla oturma eylemlerine devam etti. Öğrenci temsilcilerinin üniversite yönetimiyle yaptıkları toplantı sonucunda yönetimin, hastaneye dair bir deprem risk raporu çıkana kadar eğitime devam edilmesi, ardından gerek görülürse tekrar eylem yapılması isteğinin öğrenciler tarafından reddedildiği öğrenildi. Öğrenciler, bunu kabul etmeyerek fakülte önündeki bekleyişe devam edeceklerini söylediler. Öte yandan hastalar da hasarlı fakülte binasına girmeyi reddederek “Buradan rapor çıkmadan, kimse kendini tehlikeye atmasın” açıklamasını yaptılar.

‘YAŞAMAK İSTİYORUZ’ DİYEN ÖĞRENCİLER DERSLERE GİRMEDİ

Silivri açıklarında geçen gün meydana gelen depremden etkilenen ve hasar alan İstanbul Üniversitesi–Cerrahpaşa Avcılar Yerleşkesi Veterinerlik Fakültesi’nde de öğrenciler dün derslere girmeyerek rektörlüğü protesto etti. Veterinerlik Fakültesi önünde dün sabah saatlerinde toplanarak derslere girmeyen öğrenciler fakülte önünde oturma eylemi yaptı. “Yaşamak istiyoruz”, “Deprem notunuz FF”, “Gerçekler sıvayla kapatılamaz”, “Önce can güvenliği”, “Deprem öldürmez ihmal öldürür” yazılı dövizler hazırlayan öğrenciler hasarlı binada derslere girmek istemediklerini, yetkililerin bir an önce duruma el atması gerektiğini ifade ederek rektörlükten açıklama bekledi. Depremden sonra binada ciddi bir hasar tespit çalışması yapılmamasına rağmen okul yönetimi derslere devam edilmesine karar vermiş ve öğrencilere çağrı yapmıştı.