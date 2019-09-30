Barış Bildirisi’ni imzaladıkları için tutuklanan akademisyenler beraat etti

Davanın 23 Mayıs’ta görülen son duruşması akademisyenler Meral Camcı ile Esra Mungan’ın avukatı mazeretli ve Muzaffer Kaya ile Kıvanç Ersoy’un esasa karşı savunmalarını sunmaları duruşma 15 Ekim’e ertelenmişti. Yargılamayı yapan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Barış İçin Akademisyenler hakkında verdiği “hak ihlali” kararına atıf yaparak celse arasında akademisyenlerin beraatine karar verdi.

‘BİZE AİT OLANI ALDIK’

Kararı, sosyal medya hesabından paylaşan Meral Camcı, “’Tahliye yetmez, beraat’ dediğimiz o günden bugüne 3,5 yıl oldu. Bugün itibarıyla beraat… Bize ait olanı biz aldık. Onlar vermedi, biz bizim olanı aldık. Omuz omuza haklı bir mücadeleyi sürdürmenin ve haksıza hukuksuza biat etmemenin onuru ve sevinci bize kaldı” ifadelerini kullandı.