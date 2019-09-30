CHP'nin kurultay takvimi netleşti

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında 37. Olağan Kurultay takvimi ele alındı. Edinilen bilgiye göre kurultay takvimi 8 Kasım'da başlayacak.

CHP KURULTAYI EN ERKEN 18 NİSAN 2020'DE

8 Kasım -1 Aralık 2019 tarihlerinde mahalle delegeleri seçimi; 14 Aralık 2019 – 27 Ocak 2020 tarihleri arasında ilçe kongreleri; 3 Şubat 2020 - 2 Mart 2020 tarihleri arasında da il kongreleri gerçekleştirilecek. Parti tüzüğüne göre il kongrelerinin bitmesinin üzerinden 45 gün geçtikten sonra kurultay gerçekleştirilecek. Buna göre CHP'nin 37. Olağan Kurultayı en erken 18 Nisan 2020 tarihinde yapılabilecek.