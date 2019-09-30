Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası çıkacak mı?

EYT yasası için gözler Meclis’ten gelecek habere çevrilecek. Yeni yasama yılının başlayacağı 1 Ekim 2019 Salı gününden itibaren yargı reformuyla birlikte gündemin sıcak konuları arasında emeklilikte yaşa takılanların da yer alması bekleniyor. Kısa süre önce Meclis’e 20 teklifin sunulduğu ve 3 çözümün ön planda yer aldığı iddia edildi.



Peki, EYT için önerilen 3 çözüm içerisinde neler yer alıyor, bu süreçten kimler yararlanabilir? İşte Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman’ın Kanal D Ana Haber’e özel açıklamaları ve süreçteki son durum…



EYT YASASI KİMLERİ KAPSIYOR?



Duman’ın aktardığı bilgilere göre ilk madde kadın ve erkeklerin yaş şartı olacak. 50 yaşını dolduran kadınlar ve 55 yaşını doldura erkekler 3600 günü tamamlamaları halinde bu yasadan yararlanabilecek.



İkinci yöntemde ise emeklilik koşulları arasındaki yaş sınırı devre dışı bırakılacak. Çalışma hizmeti ve çalışma süresi şartlarını yerine getirenler emekli olabilecekler. Bu yöntem kabul edilirse 1994 yılında sonra sigortaya giren erkek çalışanlar faydalanamamış olacaklar.



Üçüncü yöntemde ise 8 Eylül 1999 yılı öncesinde işe başlamış olanlar 5 bin gün çalışma ile diğer koşulları sağlayarak emekli olabilecekler. Bu kanunun çıkması halinde bütün EYT’lileri kapsayabilmesi için 2024 yılının 9 Eylül’üne kadar yürürlükte kalması gerekiyor.



EYT’Lİ OLANLAR NE ZAMAN EMEKLİ OLURLAR?



Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman’ın yaptığı açıklamada yer alan bilgilere göre kanun yasalaşması halinde EYT’liler 2-3 aylık bir süre gerekiyor. Yani teklif yasalaşırsa emeklilikte yaşa takılanlar 2020’de emekli olabilecekler.