AKP'li belediyeden atılan işçiler basın açıklaması yapacak

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AKP'li Üsküdar Belediyesi çok sayıda işçiyi gerekçe göstermeden işten çıkardı. İşçiler, "Seçimde söz verdikleri kişilere yer açmak için arkası sağlam olmayanları işten çıkarıyorlar" dedi. İşçiler, yarın basın açıklaması yapacağını belirtti.

İşçiler, "Üsküdar Belediyesi'nden haksız ve gerekçesiz atılan 150 işçiyiz." Yarın (1 Eylül Çarşamba) saat 11.00'de Üsküdar Belediyesi Binası önünde basın açıklaması yapacağını duyurdu.

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