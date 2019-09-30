Şehit kendini vurmuş!

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargâhı’ndaki olayları konu alan çatı davaya ilişkin gerekçeli kararında 15 Temmuz şehitleri arasında sayılan astsubay Ziya İlhan Dağdaş’ın ölümüyle ilgili sanıklara ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi. Mahkeme buna gerekçe olarak sanıkların, “Alkollü olan maktül Dağdaş’ın elindeki tabanca ile tanka ateş ettiği, tanktan seken mermi ile ölmüş olabileceği” beyanını dikkate aldı.

SİVİL KIYAFETLE...

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulu Bando Komutanlığı’nda görevli 31 yaşındaki astsubay Ziya İlhan Dağdaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın halkı sokağa çağırması üzerine sivil kıyafetle Genelkurmay Karargâhı önüne gitti. Burada başına isabet eden tek kurşunla yaşamını yitiren Dağdaş, önce darbeci sanıldı. Daha sonra şehit olduğu ortaya çıkan Dağdaş’ın ailesi davaya müdahil oldu. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2 bin 237 sayfalık Genelkurmay çatı davasının gerekçeli kararında Dağdaş’ın ölümüyle ilgili dikkat çeken bir ayrıntı yer aldı. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan 250 vatandaş arasında yer alan ve olay tarihinde Kara Harp Okulu Bando Komutanlığı’nda görevli Dağdaş’ın ölümüyle ilgili sanıklar beraat etti. Kararın gerekçesinde, Ziya İlhan Dağdaş’ın darbeciler tarafından şehit edilmediği, kendi kendisini vurduğu savunuldu.

Maktüle ait Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi’nin 23 Eylül 2016 tarihli otopsi raporu ile maktülün ölümünün ateşli silah yaralanmasına bağlı kafa kemik kırıkları ile birlikte beyin kanaması ve beyin doku harabiyeti sonucu meydana gelmiş olduğu anlatılan kararda, maktülün kanında 94mg/dL etanol ve 158ng/mL sertralin etken maddelerinin bulunduğunun bildirildiği kaydedildi.

TANKTAN SEKEN KURŞUN

Gerekçede, şu sonuca varıldı:

“Bir kısım sanıkların mahkememizde alınan savunmalarında özetle ‘maktül Ziya İlhan Dağdaş’ın olay günü alkollü bir vaziyette olduğunu, elindeki tabanca ile tanka ateş ettiğini, tanktan seken mermi ile ölmüş olabileceğini’ beyan etmeleri, maktülün yapılan otopsisi sonrasında tanzim olunan otopsi raporunda açıkça belirtildiği üzere ‘maktülün olay günü alkollü olduğu, yine maktüldeki yaralanmasına sebep olan atışın yakın atış olduğu’, maktülün olay günü önünden geçen tanka tabanca ile ateş ettiğine dair görüntünün bulunması, bu kapsamda; maktüle yönelik eylemin sanıklar tarafından gerçekleştirildiğine dair delil elde edilememesi nedeniyle sanıkların atılı suçtan beraatlerine karar verilmiştir.