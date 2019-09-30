Silah harcamalarında yüzde 70 artış

Sayıştay’ın Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Savunma Sanayii Başkanlığı’na ait 2018 yılı denetleme raporunda, Türk Silahlı Kuvvetleri, (TSK) Emniyet, Jandarma ve MİT’in ihtiyaçlarının karşılanması için kullanılan Savunma Sanayii Destekleme Fonu (SSDF) kapsamında yapılan harcamalar da yer aldı.

SSDF’nin mali rapor ve tablolarının “doğru ve güvenilir” olduğu tespiti yapılan rapordaki faaliyet sonuçları tablosunda kurumun gelir ve giderlerinin ayrıntılarına da yer verildi. Buna göre SSDF’nin 2018’deki 23.4 milyar TL tutarındaki giderinin 22.5 milyar TL’sini “güvenlik ve savunmaya yönelik araç, gereç ve savaş teçhizatı alımı” oluşturdu. SSDF’nin 2017’deki “güvenlik ve savunmaya yönelik araç, gereç ve savaş teçhizatı alımı” ise 13.4 milyar TL olmuştu. Bu verilere göre SSDF’nin silah alımı için harcadığı tutarda 2018 yılında 2017’ye göre yüzde 68 oranında artış oldu.

TSK’nin modernizasyonunun sağlanması ve Türkiye’de savunma sanayii için gerekli kaynağın, genel bütçe dışında istikrarlı bir şekilde sağlanması amacıyla kurulmuş SSDF’ye hem bütçeden, hem TSK’yi güçlendirme amacıyla kurulan vakıflardan hem de şans oyunlarından belirli pay aktarılıyor. SSDF’nin kaynakları, Cumhurbaşkanı’nın başkanlık ettiği Savunma Sanayii İcra Komitesi tarafından alınan kararlar çerçevesinde TSK’nin modernizasyonu, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün acil ihtiyaçları, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile MİT’in ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kullanılıyor.