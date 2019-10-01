Ahmet Davutoğlu İstanbul için harekete geçti

AKP'den istifa eden eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, yeni parti kurma çalışmalarını hızlandırdı. Kasım ayında yeni partisinin tabelasını asmaya hazırlanan Davutoğlu, Ankara'daki çalışmalarını Beysukent'te bulunan binadan yürütüyor. İstanbul çalışmaları için de E-5 üzerinde bir ofis kiralandı. Buranın yeni partinin İstanbul il başkanlığı binası olması planlandı. İstanbul'daki parti çalışmasını AKP'de de il başkanlığı yapan Selim Temurci yürütüyor.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, yeni bina Bahçelievler'de bulunuyor. Metro, metrobüs ve tramvay gibi toplu ulaşım imkânları bulunan binanın tabelası partinin ismi açıklandıktan sonra asılacak. Kiralanan binanın daha önce Kadir Has Üniversitesi tarafından kullanıldığı belirtildi. 1700 metrekare büyüklükteki bina, Ankara'daki genel merkezin ardından, partinin önemli merkezlerinden biri olacak.

Ankara'daki çalışmalarını Beysukent'teki binadan yürüten Ahmet Davutoğlu, İstanbul için de daha önce Kadir Has Üniversitesi'nin kullandığı binayı seçti.