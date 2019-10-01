Cumhurbaşkanlığı parayı yabancı danışmanlara harcamış

Bir yıl önce kurulan Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Yatırım Ofisi Başkanlığı yaptığı harcamalarla Cumhurbaşkanlığı’ndan geri kalmadı. Sayıştay raporuna göre, Yatırım Ofisi Başkanlığı yabancı danışmanlara 314 bini diğer harcamalar, 9 milyon 624 bin TL’si ücret olmak üzere 9 milyon 939 bin TL ödeme yaptı.

Denetim raporunda yer alan bilançoya göre danışmanların konaklama giderleri için 56 bin TL, seyahat ve yol giderleri için de 216 bin TL harcama yapıldı. Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre; Yatırım Ofisi’nin kadrolu personel giderleri yaklaşık 10 milyon TL olmasına karşın dışarıdan alınan personel hizmet giderleri için harcanan tutar 12 milyon TL’yi geçti.

REKLAM, HEDİYELİK EŞYA, ARAÇ KİRALAMA

Reklam, tanıtım ve film giderleri için harcanan tutar ise 2 milyon 679 bin TL’yi buldu. Yatırım Ofisi promosyon ve hediyelik eşya giderleri için 237 bin TL harcadı. Toplantı, tanıtım ve organizasyon giderleri için harcanan tutarın ise 1 milyon 440 bin TL olduğu anlaşıldı. Başkanlığın toplam konaklama gideri 859 bin TL, Taşıma ve araç kirası için ödenen ücret ise 1 milyon 783 bin TL’ye ulaştı. Ofis, sponsorluk gideri olarak da 750 bin TL harcadı. Sayıştay denetçileri hazırladıkları denetim raporunda Yatırım Ofisi’nin bütçesinin bulunmamasını da eleştirdi.

Kuruluş aşamasında görev tanımı “Türkiye’de yatırım yapılmasını özendirmeye yönelik çalışmalar yapmak” olarak ilan edilen Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nin harcamalarını CHP Milletvekili Ali Öztunç, TBMM gündemine taşıdı.