FETÖ itirafçısı albay, Tuğamiral Çakmak’a kurulan FETÖ kumpasını anlattı

Emekli Deniz Albay Semih Küçük, FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturmada, itirafçı oldu. Küçük ifadesinde, 2003 yılında yaşanan ilginç bir olayı da anlattı.

Sözcü'den Asuman Aranca'nın haberine göre; Küçük, TCG Gemlik isimli gemide görev yaptığı dönemde yurtdışına gittiklerini ve demirledikleri limanda gemiye gelen yabancı ticaret firması temsilcilerinden ürünler aldıklarını belirtti. Bu ürünlerden gemiye ve komutana hediye getirildiğini de aktaran Küçük, “Geminin 1. Komutanı Vurgun Karayel, 2. Komutanı ise Cem Aziz Çakmak'tı. Çakmak hediyeleri almadı. Karayel ise aldı. 2003 sonunda ihbar üzerine gemide arama yapıldı. Olay askeri yargıya taşındı. Alımları ben yaptığım için sanık olmayı bekliyordum ancak tanık yapıldım.Sanki bir el beni kollamıştı. Aziz Çakmak çok başarılı ve önü açık bir subaydı. Bu olayla önünün kesilmesi amaçlandı” dedi.

SÜREÇTE HASTALIĞI İLERLEDİ

Cem Aziz Çakmak, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Eğitim Daire Başkanı görevindeyken, TSK'ya yönelik FETÖ kumpasına hedef olmuştu. Çakmak, Balyoz kumpası ile tutuklanmış, cezaevinde akciğer kanserine yakalanmıştı. Kanser tedavisi gördüğü sırada tahliye edilen Çakmak'tan “topluma zarar vermeyeceğine dair belge” istenmesi, kamuoyunda tepki çekmişti. Tahliye edilene kadarki süreçte hastalığı ilerleyen Çakmak, 3 Temmuz 2015'te GATA'da hayatını kaybetmişti. Küçük, itirafta FETÖ ile Deniz Harp okulundayken temas kurduğunu, 15 Temmuz günü Hulusi Akar'ı darbe bildirisini imzalaması için ikna etmeye çalışan eski Tuğamiraller Ömer Faruk Harmancık ve Murat Dede ile aynı örgüt evine gittiklerini de söyledi.