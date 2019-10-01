Mahalle yıkılırken Mozambik’e yardıma gitmişler: 10 Ağır hasarlı okuldan 4'ü AFAD'ın yanında

Okulların 2015-2019 Stratejik Raporları’ndaki sesini 4 yıldır duymayan AFAD, 4 ay önce Türkiye’ye 9 bin 911 km mesafedeki Mozambik’e yardıma gitmiş. Beira’daki Idai Tropik Kasırgası’na fotoğrafçı dahil 50 kişilik heyetle giden AFAD, ‘Kimsenin giremediği yerlere ilk biz girmeyi başardık’ diye gururla anlatıyor. Mozambik günlerini gururla anlatan aynı AFAD, mahallesinde 5.8’lik İstanbul depremi sonrası kapatılan 4’ü ağır hasarlı 7 okulun durumundan ise ancak, okullar eğitim-öğretime kapatılınca haberdar olabildi.

ABD'den sonra, 6 milyar dolarlık bütçeyle Türkiye'nin dünyada en çok küresel yardım yapan ikinci ülke olmasını sitesinde gururla anlatan AFAD'ın küresel yardıma koşarken kendi mahallesini unuttuğu ortaya çıktı. İstanbul/Gaziosmanpaşa'da AFAD'ın kendi merkezinin hemen yakınındaki 7 okul son İstanbul depreminde 4'ü ağır 3'ü hafif hasarlı olmak üzere hasar gördü. Okulların, 2015-2019 Stratejik Planlar'ındaki, ‘Binalarımız çok eski, yaşlı, yetersiz' diye yaptıkları uyarıları 4 yıldır kimse görmemiş.

YARALARI 9 BİN 911 KM UZAKTA SAKARKEN

Sözcü'den Sultan Uçar'ın haberi şöyle: İstanbul'daki binlerce çocuğun her an enkaz altında kalabileceğini 4 yıldır göremeyen AFAD, daha 4 ay önce Güney Afrika'ya yardıma gitmesini ise 16 Ağustos 2019'da resmi sitesinden gururla anlatıyor. Türkiye'ye uçakla dahi 12 saat 40 dakika mesafede, 9 bin 911 km uzaklıktaki Mozambik'e bağlı Beira'ya İdai adlı tropikal kasırganın yaralarını sarmaya gitmişler. Ankara'dan 23 Mart 2019'da kalkan uçakta; 23'ü AFAD, 6'sı Saüğlık Bakanlığı, 2'si Kızılay, 17'si AKUT ve 2'si AA'dan 50 kişi vardı. Heyet, bu çabalarını dünyaya duyurmak için fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmemiş.

KOMŞU OKULLARIN AĞIR HASARLARINI GÖRMEDİ

Yetmemiş resmi sitesinden de 50 kişilik heyetinin Afrika'daki başarısını, “Kimsenin giremediği bölgelerde çalıştık. Afetten en çok etkilenen Beira şehrine ulaşan ilk yardım ekibi biz olduk” diye gururla anlatıyor. Gaziosmanpaşa'da kendi merkezindeki 4'ü ağır hasarlı 3'ü hafif ve tamamı kapatılan 7 okulun durumundan ise ancak 5.8'lik İstanbul depremiyle haberdar olabildiler. İstanbul'da 5.8'lik son depremde biri öğrenci yurdu olmak üzere, eğitime kapatılan 28 okuldan 7'si yani her 4 okuldan biri, İstanbul AFAD'ın da merkez yerleşkesinin bulunduğu Gaziosmanpaşa'da. 4'ü ağır 3'ü hafif hasarlı okullar, 2015-2019 yılı Stratejik Planları'nda okulların afet tatbikatı yaptığını ama fiziki koşullarının yetersiz ve binalarının çok eski olduğunu raporlarla bildirmişler.

MOZAMBİK'E YARDIMA GİTMİŞLER

Binlerce çocuğun okuduğu okulların durumu; AFAD'ın, İstanbul Valiliği'nin ve İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ilgisini çekmeyi başaramamış. AFAD bu arada boş durmamış. Arama-kurtarmadan daha çok afete hazırlığın önemini resmi sitesinde anlatan AFAD bu arada Güney Afrika'daki Mozambik'deki Beira kentinde geçtiğimiz 19 Mart 2019'da meydana gelen Idai adlı tropik kasırgaya Ankara merkezli 23 Mart 2019 tarihli bir uçuşla 50 kişilik bir heyetle yardıma gitmişler.

STRATEJİK PLANLAMA YAZMIŞLAR



İstanbul'da yaşanan 5.8'lik deprem sonrası valilik kararıyla hafif, orta ve ağır hasarlı yaklaşık 50 bin öğrencinin okuduğu 29 okul eğitime kapatıldı. Megakentte depremde ağır hasar alan 10 okuldan 4'ü ve yine hafif hasarlı 3 okul da İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD)'la aynı ilçede Gaziosmanpaşa'da bulunuyor. AFAD'la aynı mahallede bulunan 7 okul, fiziki koşullarının çok kötü ve binaların yaşlı olduğunu Stratejik Planları'na yazarak göndermişler. 2015-2019 yılını kapsayan planları kimse ciddiye almamış olacak ki; güçlendirme çalışması yapılmamış. Sonunda da okullar 5.8 şiddetindeki deprem sonrası, ‘Ağır Hasarlı' diye çürüğe çıkarıldı.

10 AĞIR HASARLI OKULDAN 4'ü AFAD'ın yanında

İstanbul AFAD'ın ana yerleşkesinin de bulunduğu merkez ofisi de Gaziosmanpaşa'da bulunuyor. Binlerce çocuğun eğitim gördüğü ilçede son depremde 100. Yıl İlkokulu/Ortaokulu, Gönül Pınarı Özel Eğitim İş Okulu, Vefa Poyraz Anadolu Lisesi, Küçük Köy Anadolu İmam Hatip Lisesi ağır hasarlı ve Gazipaşa İlkokulu, Karlıtepe Ortaokulu, Şehit Öğretmen Mustafa Gümüş İmam Hatip Ortaokulu'da hafif hasarlı olduğu için 7 okul zorunlu olarak eğitim-öğretime kapattı. İstanbul'da kapatılan 1'i Çapa Fen Lisesi Kız Öğrenci yurdu olmak üzere 28 okuldan 7'si yani her 4 okuldan biri aslında AFAD'ın yanı başında bulunuyor.

İŞTE AFAD’IN MOZAMBİK GÜNLERİ

Türkiye'nin deprem kuşağında yer aldığı ve doğal afetlerden en fazla etkilenen ülke olduğunu da vurgulayan İstanbul İl AFAD Müdürü Başkanı İbrahim Tarı, Mozambik'e yardımın da kapsamlı olarak yayımlandığı 16 Ağustos 2019 tarihli resmi bir değerlendirme yazısı da yayımlamış. ‘Afetlere hazırlık her zaman önemli' başlıklı resmi yazıda; Türkiye'de sadece yer hareketi olarak 23 bin farklı deprem meydana geldiğinin de altı çiziliyor.

“AFETTEN ÖNCE ÖNLEM İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

İstanbul'un büyük şehir olduğu, birinci derece deprem kuşağında yer aldığı belirtilerek, “Bütün bu risklere hazır olmak için yapılacak her şey, her düzeyde düşünüldü. Çok şey yapıldı, epey mesafe alındı” deniliyor. Afet konusunda artık nasıl hazır olunacağı yönünde icraya başlatıklarını anlatan Tarı, “Valilik olarak afetler nedeniyle cana ve mala gelen zararları azaltmak ile afet ve acil durumların oluşturduğu zararların önlenmesi için bu duruma yol açan tehlike ve risklerin belirlenmesi, bunların afet olmadan önce önleyecek veya en aza indirecek önlemlerin alınması yönündeki çalışmalarımızı büyük bir hızla sürdürmekteyiz” diyor.