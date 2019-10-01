Cumhuriyet MARMARA , bugün gazeteniz Cumhuriyet ile birlikte

Bu yıl 95. yaşına giren Cumhuriyet Gazetesi, Türkiye’nin kalbi olan İstanbul’da ve Marmara’da, Atatürk’ün aydınlanmacı çizgisinde, demokrasi ve hukuk ilkeleri doğrultusunda daha çok okura ulaşma adına yeni atılımlar yapıyor. Bugün Cumhuriyet Gazetesi, “CUMHURİYET MARMARA” ekini okurlarıyla buluşturacak.

İstanbul başta olmak üzere Edirne’den Bursa’ya bu önemli coğrafyada tüm Marmara Bölgesi’ni kapsayacak canlı, dinamik bir ek, okurlarla buluşacak. Cumhuriyet MARMARA ile sosyal ve kültürel etkinlikler duyurulacak, sosyal sorumluluk projeleri tanıtılacak, hepsinden önemlisi bölge de yaşanan gelişmeler anında okura iletilecek. Cumhuriyet Marmara, renkli pırıl pırıl sayfalarıyla her hafta çarşamba günleri Cumhuriyet Gazetesi ile birlikte verilecek. Marmara ekiyle, “Cumhuriyet Marmara” sayfaları Türkiye’nin dijital dünyadaki marka ismi www.cumhuriyet.com.tr üzerinden okurlarıyla buluşacak. Cumhuriyet'in aydınlık yolu Cumhuriyet Marmara ile büyüyor.