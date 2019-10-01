İBB'den metrobüs açıklaması: O durağa artık boş araç gidecek

Altunizade metrobüs durağında bu sabah saatlerinde yine yoğun kalabalık oluştu. Kalabalığın yoğun olduğu durakta uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşlar hem metrobüse binmek için hem de turnikelerden geçmek için sıra beklemek zorunda kaldı.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, durakta yaşanan yoğunlukla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Ongun, duraktaki yoğunluğun artan metro seferlerinden kaynaklandığını belirterek, hatta iyileştirme çalışması yapılacağını belirtti. Ongun,yarın sabah itibariyle her metro seferi için Söğütlüçeşme’den 3 boş metrobüsün Altunizade durağına gönderileceğini duyurdu. Ongun'un paylaşımı şöyle;