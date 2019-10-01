İBB'den metrobüs açıklaması: O durağa artık boş araç gidecek

İBB, Altunizade metrobüs durağında yaşanan yoğunluk hakkında açıklama yaptı. İBB Sözcüsü Murat Ongun, yarın sabah itibariyle her metro seferi için Söğütlüçeşme’den 3 boş metrobüsün Altunizade durağına gönderileceğini duyurdu
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 1 Ekim 2019 Salı, 12:52

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Altunizade metrobüs durağında bu sabah saatlerinde yine yoğun kalabalık oluştu. Kalabalığın yoğun olduğu durakta uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşlar hem metrobüse binmek için hem de turnikelerden geçmek için sıra beklemek zorunda kaldı.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, durakta yaşanan yoğunlukla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Ongun, duraktaki yoğunluğun artan metro seferlerinden kaynaklandığını belirterek, hatta iyileştirme çalışması yapılacağını belirtti. Ongun,yarın sabah itibariyle her metro seferi için Söğütlüçeşme’den 3 boş metrobüsün Altunizade durağına gönderileceğini duyurdu. Ongun'un paylaşımı şöyle;

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