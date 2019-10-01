CHP'den 10 ayrı yargı teklifi

CHP, Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında 10 ayrı yasa teklifi hazırladı. Teklifler, bu hafta TBMM Başkanlığı'na sunulacak.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 1 Ekim 2019 Salı, 13:08

CHP, yaz boyunca Saadet Partisi, HDP, Demokrat Parti ve Türkiye İşçi Partisi'nin de katıldığı yargı paketi ile ilgili yasal düzenlemeler konusundaki çalışmalarını tamamladı. 5 partinin katılımıyla hazırlanan yargı konusundaki yasa teklifleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile paylaşıldı. Kılıçdaroğlu, hazırlanan 10 ayrı yasa teklifini inceledi. CHP, söz konusu teklifleri Perşembe günü Meclis Başkanlığı'na sunacak.

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Kemal Kılıçdaroğlu