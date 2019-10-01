HDP'li Leyla Güven hakkında fezleke hazırlandı

Diyarbakır'da, Büyükşehir Belediye Başkanı HDP'li Adnan Selçuk Mızraklı'nın görevden alınmasının ardından düzenlenen eylemde yaptığı konuşma nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) gönderilmek üzere fezleke hazırlandı.​

HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, Diyarbakır'da, Büyükşehir Belediye Başkanı HDP'li Adnan Selçuk Mızraklı'nın görevden alınması üzerine 11 Eylül günü düzenlenen eyleme katıldı. Güven, burada yaptığı konuşmada, Mızraklı'nın görevden alınmasına tepki gösterdi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Güven hakkında, bu eylemde yaptığı konuşmada sözleri nedeniyle soruşturma başlattı. Güven hakkındaki soruşturmanın ardından, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından fezleke de hazırlandı. Fezleke, TBMM'ye gönderilecek.