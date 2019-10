Sağlık sektörüne “drone”lu hizmet

Teknolojinin “havadaki devrimi” olarak adlandırılan “drone”lar, bu kez şifa için yükseliyor. Devlet güvenliğinden afet ve acil durumlara kadar her alanda aktif olmaya başlayan “drone teknolojisi”, şimdi de sağlık alanında kullanılıyor.

Sağlık sektörünün önündeki en büyük tehdit: Hız. Kalp krizi ve ağır yaralanma gibi ani gelişen ve insan hayatını tehdit eden durumlarda hız ve zaman, yaşam ile aynı anlamı taşımaya başlıyor. Avrupa’da yılda yaklaşık 1 milyon kişinin ani kalp krizi geçirdiği ve bunların yalnızca yüzde 8’inin hayatta kalmayı başarabildiği ortaya çıktı. Araştırmanın ortaya koyduğu en çarpıcı sonuç ise trafik sıkışıklığı, ulaşım güçlüğü gibi nedenlerden dolayı hastaların yaklaşık yüzde 60’ının hastaneye zamanında yetiştirilemediği için hayatını kaybediyor olması… Bir başka araştırma ise, dünya genelinde tıbbi kaynaklara erişim yetersizliğinden dolayı her yıl 5.2 milyon çocuğun yaşamını yitirdiğini gösteriyor.

Atos CEO'su Olivier Ventura

ATOS'TAN DRONE'LU ÇÖZÜM

Sağlık sektörünün karşı karşıya kaldığı bu soruna çözüm yine teknolojiden geliyor. Sağlıkta “drone” ile teknolojik devrim yapmaya kararlı şirketlerin başında ise Atos var. Telekomdan enerjiye, endüstriden finansa onlarca farklı sektöre IT hizmeti sunan Atos, son dönemin en popüler konularından “drone teknolojisi” ile sağlıkta hizmet dönemini başlatmış durumda. 72 ülkede 100 bin kişiye sağladığı istihdamla dünyanın lider IT şirketleri arasında yer alan Atos, bu konudaki ilk uygulamasını Paris’teki devlet ve şehir hastanelerinde uygulamaya da aldı.

Atos Türkiye CEO’su Olivier Ventura, “Daha erişilebilir sağlık hizmeti için Atos drone’ları göreve başladı. İlk uygulamalarımıza Paris’teki devlet ve şehir hastanelerinde rastlayabilirsiniz. Drone teknolojisinin sunduğu avantajla hastalarımıza, ihtiyaç duydukları sağlık ürün ve hizmetlerini zamanında ulaştırırken, diğer taraftan dünyada her yıl 70 milyar dolar tutan tıbbi lojistik maliyetlerinden bütçe tasarrufu sağlıyoruz” diye konuştu.