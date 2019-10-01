Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da deprem mağduru!

Bakanlık açıkladı: İncelenen 3 bin 176 binadan 610'u az, 77'si ağır hasarlı

Bakanlık açıkladı: İncelenen 3 bin 176 binadan 610'u az, 77'si ağır hasarlı İstanbul'da meydana gelen depremin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından incelenen 74 kamu binasından, 1'i hastane, 4'ü okul, 4'ü de idari bina olmak üzere 9'unda ağır hasar tespit edildi. Konut ve…