Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'te konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış konuşmasında şunları söyledi:

''Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile cumhuriyetimizin bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Sınırlarımız içinde ve dışında canları pahasına mücadele eden güvenlik güçlerimizin herbirini Rabbim muhafaza buyursun diyorum. Bu yıl İstiklal Harbimizin başlamasının 100. yıldönümü.

Dünyada böylesine derin yaygın ve kesintisiz devlet tecrübesine sahip bir başka millet yoktur. Türkiye'yi sınırları cetvelle çizilmiş bağımsızlığı bahşedilmiş hedefleri olmayan toplumlarla karıştıranlar oluyor. 15 Temmuz gecesi bu millete sıkılan her kurşun bizi büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolundan vazgeçirmek bir yana kararlılığımızı daha da perçinlemiştir. 15 Temmuz'da TBMM ikinci defa gazilik unvanıyla şereflenmiştir. Milli iradenin üstünlüğü yerine küçük bir azınlığın çıkarlarını korumayı amaçlayan tüm darbelerin ilk hedefinde hep bu Meclis olmuştur. Önce milletim memleketim demeyen hiç kimsenin bu kutlu kurumun çatısı altında yer almaya hakkı olmadığını düşünüyorum. Terörle ve şiddetle arasına mesafe koyan tüm kesimleri, milli meselelerde aynı ortak paydada buluşmaya davet ediyoruz.

SIĞINMACI AÇIKLAMASI

Bugün ülkemizde 5 milyon yabancı buluyor. Misafir ettiğimiz bu insanların evleri, yurtları, aileleri zaten var. Biz ülkelerinde yaşamalarını sağlayacağız.

'FIRAT'IN DOĞUSUNDA KAYBEDECEK BİR GÜNÜMÜZ KALMADI'

Fırat'ın doğusu olarak ifade ettiğimiz bölge ile ilgili uzun ve zahmetli süreç yaşadık. Öncelikle şu hususu bir kez daha sizlerle milletimizle tüm dünya ile paylaşmak istiyorum Türkiye Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanadır. Biz asla savaştan kan dökülmesinden ölümden yana değiliz. Hem kendimiz hem de tüm Suriye halkı için güvenli bir gelecek istiyoruz. Birileri bize diz çöktürmeye çalışıyor. Türkiye böyle alçakça oyunu kabul edecek kadar aciz bir ülke midir? Türkiye masa başında yazılan senaryoların figüranlığını yapacak kadar köksüz bir ülke midir?

Böyle düşünenler varsa kusura bakmasın milletimizi de bizi de tanımıyor demektir. Biz bu dayatmaya rıza göstermeyiz. Millet olarak gerekirse ser veririz ama istiklalimizden ve onurumuzdan kesinlikle taviz vermeyiz. Türkiye'nin artık bu konuda kaybedecek tek bir günü dahi yoktur. Kendi yolumuzda devam etmekten başka çaremiz kalmamıştır.

FAİZLER TEK HANEYE İNECEK

Faizler, bir önceki yıl sonuna göre bugün, ticari kredilerde 10 puan, konut kredilerinde 15 puan gerilemiştir. Önümüzdeki günlerde yeni verilerin açıklanmasıyla enflasyonun yeninden tek haneli rakama ineceğine inanıyorum.

Merkez bankamızın döviz rezervleri yeniden 100 milyar doların üzerine çıktı, şu aralar 103 milyar dolar seviyesine ulaştı. IMF defterini, tekrar açılmamak üzere kapattığımızı, altını çizerek tekrar ifade etmek istiyorum.

11’inci Kalkınma Planı’ndaki yol haritamızı takip ederek, önümüzdeki seçimsiz 4 yılı en iyi şekilde değerlendireceğiz.

Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin ilk paketini tamamladık. İlk reform paketi tüm milletvekillerimizin değerlendirmesine sunuldu. Daha çok hak ve özgürlükleri genişletmeyi amaçlayan hususları içeren bu paketi yenileri takip edecektir.

DEPREM SİYASET ÜSTÜDÜR

Geçen hafta İstanbul’da yaşanan deprem, bize karşı karşıya olduğumuz tehlikeyi bir kez daha hatırlatmıştır. Deprem değil bina öldürür gerçeği, her depremde bir kez daha yüzümüze adeta şamar gibi inmiştir. Şimdi önümüzde yaklaşık 1,5 milyon acil dönüşüm bekleyen yapı var.

Deprem gibi hayati meselelerin siyaset üstü olduğuna inanıyoruz. Aksi yöndeki her tavır ve beyan ülkemize zarar vermekten başka bir şeye yaramayacaktır.