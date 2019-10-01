15 yıl istenen ödüllü yönetmen Kazım Öz’ün duruşması görüldü

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Film çalışmalarına Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da destek verdiği ve Ankara, İstanbul, Milano dahil pek çok uluslararası film festivalinde 42 ödül alan 45 yaşındaki yönetmen Kazım Öz, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlamasıyla bugün hakim karşısına çıktı. İlk duruşması görülen davada mahkeme heyeti, daha önce verilen adli kontrol kararın devamına karar verirken duruşmayı 4 Şubat 2020’ye erteledi.

Duruşma sonra gazetemize açıklamalarda bulunan Kazım Öz, bu davanın olmasının temel sebebinin, kendi filmlerini çekiyor olduğunu, bunları çekerken gittiği şehirler ve dokunduğu kişiler olduğunu belirterek, “Çektiğim filmleri çekmemiş olsaydım, 42 ödül almasaydım bu mahkeme olmayacaktı” dedi. İddianamede elle tutulur bir şey olmadığını, 9 yıl öncesine kadar gidildiğini söyleyen Öz, “İddiaların hepsine tek tek cevap verdik. Misal 2010’da, yasal bir siyaset akademisinde üç aylık eğitimine katıldığıma dair iddialara karşı ciddi kanıtlar sunduk. Çünkü o tarihlerde, İstanbul’da Atıf Yılmaz Sinema Okulu’nda ders veriyor ve ardından yurtdışında bir festivale katılıyorum. Birçok şeyi çürüttük ama mahkeme adli kontrolü kaldırmadı. Bu da bir ceza gibi uygulanıyor zaten” ifadelerini kullandı.

‘MAHKEME SİYASİ ATMOSFERİNDEN ETKİLENDİ’

Mahkemenin delillere rağmen adli kontrolü kaldırmamasının nedeninin, dönemin siyasi ve politik atmosferinden etkilendiğini gösterdiğini kaydeden Öz, “Bu kararı vermekten zorlandığını gösteriyor. Mahkeme, gerçekten delillerimize bakar ve incelerse yada daha özgür bir ortam olsa berat kararı verirdi. Ama dönemin siyasi atmosferinin algısıyla dosyaya yaklaşırsa da nasıl bir sonuç çıkacağını ihtimal edemiyorum” açıklamasında bulundu.

‘GEZİ’DE DE BULUNABİLİRİM’

İddianamede Gezi Direnişi’ne katılmanın bir suçlama olarak gösterildiğini ifade eden Öz, “Gerçekten demokratik bir ülkede asla suç olarak söz konusu bile olmayacak. Ben bir sanatçı, duyarlı bir insan olarak Gezi’de bulunabilirim ve bu benim bir ‘örgüt üyesi’ olduğumu asla göstermez. Gezi, bu ülkenin yarısından fazla yurttaşının, kısıtlamaları protesto etmek, eşitlik ve özgürlük istekleri için, meşru bir şekilde sokağa çıkmasıydı” dedi.

‘HUKUKA AYKIRI BİR UYGULAMA’

Öz’ün avukatı Kürşat Bafra da iddianame ve duruşmanın aslında Kazım Öz’ün yaptığı filmlere karışı yapıldığını söyleyerek, “9 yıl sonra açılan bir soruşturma aslında Kazım beyin yaptığı filmlerle verilmek istenen bir gözdağının parçası. Mahkeme heyetine, iddianamede delil olarak gösterilen ‘deliller’ hukuka ve usule aykırı olarak ele geçirildiğini, gerçek bir delilin olmadığını söyledik. Buna rağmen 2 haftada bir olan adli kontrolü kaldırılmaması hukuka aykırı bir uygulamadır” ifadelerini kullandı.