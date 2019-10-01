Toplu taşımalardaki gerginliğin nedeni yoğunluk

Psikolog Töre Simge Korkut, “Birey diğer insanlara 50 ile 75 santim mesafeyi daha yakın tutarsa, istemediği bir birey o alana girerse, kendisini tedirgin, tehlikede ve şiddete meyilli bir konuma getirmiş oluyor” dedi.

Metrobüs kullananlar ise toplu taşıma araçlarında ve duraklarında meydana gelen gerginliklerini nedenini yoğunluk olarak gösteriyor.

“TEDİRGİN, TEHLİKEDE VE ŞİDDETE MEYİLLİ”

Psikolog Töre Simge Korkut, “Başlıca sebebi fiziksel aura ihlali. Bu bir bireyin 50 ile 75 santim özel alana ihtiyaç duyma halidir. Günümüzde bilim insanları bunu çokça dile getiriyor. Eğer birey diğer insanlara 50 ile 75 santim mesafeyi daha yakın tutarsa, istemediği bir birey o alana girerse, kendisini tedirgin, tehlikede ve şiddete meyilli bir konuma getirmiş oluyor. Gerginliğin sebeplerinden birisi de bu. Özellikle metropollerde yaşayan insanlar için geçerli bir durum; sabah 6’da yola koyulup, saat 9’da iş yerine geçmeleri, saatler süren bir yolda burun buruna yolculuk yapılıyor. O gerginliği bir de iş yerine taşıyorlar. Fazla kalabalık ve trafik gürültüsü de etken. Toplu taşıma kullanmayan bir bireyi ele aldığımızda; yaya olarak geçtiğimiz bir yolda o trafik sesi bilincimiz dışında bize gönderdiği sinyal kaygı, hoşnutsuzluk ve gerilim oluyor. O bireyin bir de toplu taşıma içerisinde bulunduğunu varsayın; bu da gerginlik ve oldukça kaygı bozukluklarına sebebiyet verebiliyor” dedi.