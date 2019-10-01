Alevi dernek başkanı ölümle tehdit edildi

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Merkezi, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “Pir Sultan Abdal örgütlülüğümüze ve Alevi halkımıza dönük kapı işaretleme, yazılama ve hakaret içeren bildiriler bırakma gibi tehdit ve gözdağı içeren saldırılara bir yenisi daha eklendi. Yol Tv'de yer alan habere göre, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Bursa Şube Başkanımız Ali Öztürk’ün, evine sprey boyalarla hakaret ve küfür içeren yazılar yazılmak suretiyle hedef gösterilip tehdit edilmiştir” denildi.

‘YOK ETME POLİSTİKASININ YANSIMASI'

Aleviler olarak daha öncede benzer şeylerle karşılaştıklarına yer verilen açıklamada, “Her defasında yetkililer ‘çocuklar yapmıştır’, ‘bunlar münferit olaylardır’, ‘yapan kişinin akli dengesi bozuktur’ gibi ciddiyetten uzak, saldırıların üstünü kapatmaya dönük yaklaşımlarla hareket etmişlerdir. Ancak bizler bu yaşananların bireysel ve münferit saldırılar olmadığının fazlasıyla bilincindeyiz. Devletin en üst yetkilileri tarafından defalarca ayrımcılık ve nefret içeren söylemlere maruz kaldık. Maraş’ta, Çorum’da ve Sivas’ta Alevileri katledenler ile onların avukatları çeşitli şekillerde ödüllendirildiler. Aleviler halkımıza dönük olarak devlet tarafından uygulanan sistematik bir ayrımcılık, ötekileştirme ve asimilasyon projesi bütün hızıyla devam etmektedir. O yüzden Bursa’da yaşanan bu saldırı tesadüfi bir saldırı olmayıp sistematik bir asimilasyon ve yok etme politikasının bir yansımasıdır” diye belirtildi.

‘YOLUMUZDAN DÖNDÜREMEZLER'

Açıklamanın devamında şöyle denildi: “Pir Sultan Abdal Kültür Derneği olarak Bursa Şubemizin ve Şube Başkanımız Ali Öztürk’ün sonuna kadar yanında olacağız. Gerekli bütün yasal işlemleri en kısa sürede başlatacağımızı ilan ediyoruz. Bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Tehditler bizi yolumuzdan döndüremez! Baskılar bizi yıldıramaz!”