Korku ve panik olası büyük İstanbul depremini bir kez daha akıllara getirdi. Megakent İstanbul depreme hazır mı? Deprem sonrası hasar ve can kaybı ne olur? Devlet ve yurttaşlar deprem konusunda gerekli önlemi alıyor mu?

Son depremlerle birlikte yurttaşlarda “oturduğum bina depreme dayanıklı mı?” sorusu oluştu. Peki binanın sağlam olup olmadığını nasıl anlayacağız? Kime başvuracağız?

17 Ağustos 1999 depreminden sonra iletişim vergisi adı altında deprem parası toplandı. Peki, 20 yılda toplanan 66 milyar liralık para, deprem öncesi önlemler için mi kullanıldı yoksa başka yerlere mi harcandı?

Deprem çantası ve yaşam üçgeni ne kadar önemli? Beykent Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Kubilay Kaptan depreme ilişkin tüm bilinmeyenleri Cumhuriyet TV’den Serhat Doğan’a anlattı. İşte Dr. Kaptan’ın hayati önemdeki uyarıları ve uygulanması gerekenler.