AKP'de 'HDP' istifası

AKP'de bir ilk: Görevdeyken istifa etti

AKP'de bir ilk: Görevdeyken istifa etti AKP'li eski isimler Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun parti kurma girişimlerinin ardından AKP’deki istifalarda bir ilk yaşandı. Halen AKP Sultanbeyli Gençlik Kolları Başkanı olan Ahmet Çelik, yönetim kurulu v…