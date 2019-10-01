Ankara'da 4 kişinin yaşamını yitirdiği kazada, otobüs şoförüne tutuklama

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Ankara'nın Mamak ilçesinde duraktaki yayalara çarparak 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan özel halk otobüsünün şoförü Baki A, tutuklandı.

Ankara'da Mamak'ta özel halk otobüsünün yol kenarındaki durağa çarpması sonucu meydana gelen 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 10 kişinin yaralandığı kaza ile ilgili gözaltına alınan otobüs şoförü Baki Ayaz tutuklandı.

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