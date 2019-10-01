2 anaokulu öğretmenine 'şiddet' soruşturması

İzmir'de sokak ortasında pompalı tüfekli saldırı: Balkonda oturan kadın da yaralandı

İzmir'de sokak ortasında pompalı tüfekli saldırı: Balkonda oturan kadın da yaralandı İzmir'in Gaziemir ilçesinde, kimliği belirlenemeyen bir kişi, 2 kişiye sokakta pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği 2 kişi ile olay sırasında balkonda bulunan bir kadın yaralandı.