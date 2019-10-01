Bakan Akar: Güvenli bölge süreci arzu ettiğimiz gibi gitmiyor

TBMM Resepsiyonuna katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD ve Türkiye tarafından Suriye'nin kuzeydoğusunda oluşturulması öngörülen 'güvenli bölge'ye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Akar'ın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

''Güvenli bölge süreci istediğimiz, arzu ettiğimiz gibi gitmiyor. YPG’lilerin bölgeden çıkması, tahkimatların kaldırılması, ağır silahların teslim edilmesi gibi süreçler istediğimiz noktada değil. Biz bu süreçleri gözlemlemek istiyoruz. ABD’lilerle görüşmeler devam ediyor. Harekâta hazırız bu işin şakası yok.

İşin hızlanması lazım, sonuca gitmesi lazım, vakit kaybetmememiz lazım.

(Fırat'ın doğusundaki gelişmeler) Olayları yakinen takip ediyoruz. Silahlı Kuvvetlerimiz her bakımdan hazır.

(İHA'nın düşürülmesi) Basit bir olay, Hava Kuvvetlerimiz, hava sahamızı son derece güçlü ve kapsamlı şekilde koruyor.