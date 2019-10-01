Avukat Tozbey: Fuhuş imasıyla AKP’li vekilin evinde ölen Nadira Kadirova soruşturmasının yönünü değiştirmek istiyorlar

AKP milletvekili Şirin Ünal’ın evinde 1 yıldır çalışan 23 yaşındaki Nadira Kadirova’nın intiharıyla ilgili soruşturma dosyasında Ünal’ın “şüpheli” olmadığı ortaya çıktı. Savcılığın, Leyla Niyazova’nın anlatımıyla gün yüzüne çıkan taciz olayını da “çelişkili” bulduğu öğrenildi. Gerekçe olarak evde çalışan diğer kadın çalışanın, ifadesinde aynı olayı anlatmaması.

Ailenin avukatlığını üstlenen Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı Avukat Müjde Tozbey Erden, Kadirova’nın ölümünün şüpheli olduğunu, Şirin Ünal’ın korunduğunu belirtti. Savcılığın olayı araştırmak yerine yerine; tanıklara Nadira’nın fuhuş yapıp yapmadığı sormasını eleştiren Erden, “Nadira’nın fuhuş yapıp yapmadığını sormak, soruşturma sürecini Nadira açısından kirletmeye yönelik bir uğraştır. Yapılmak istenen soruşturmanın yönünü değiştirmek ve kendilerini haklı çıkarmaya dair uğraştır” dedi.

Kadirova ailesi, bir haftadır “korktuğu” için avukat tutmaktan kaçınıyordu. Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı Avukat Müjde Tozbey Erden dosyanın avukatlığını üstlendi. Yakından takip ettiklerini belirten Tozbey, şunları kaydetti: “Nadira’nın intihar şekli, bir gece önce yakın arkadaşına “cinsel saldırıya” uğradığına dair sözleri, Ankara Cumhuriyert Savcılığı’nın 2 gün içerisinde otopsi ve Adli Tıp raporunu hızlıca aldırıp Nadira’nın cenazesini ülkesine göndermesi, bürokratik işlemlerin iki gün içinde halledilmesi, intihar ettiğine dair açıklamalar yapılması Nadira’nın ölümünü şüpheli hale getirmiştir.”

Avukat Müjde Tozbey Erden, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yapması gerekenleri şöyle sıraladı:

“Nadira’nın dahil, evdeki tüm yaşayanların ellerindeki ve giysilerinin üzerindeki swap yani kurşun artık örneklerinin alınması. Evde bulunan herkesin ifadelerinin alınması. Aynı evin içinde çalışan diğer Özbek kadının tanık olarak beyanlarının alınması. Nadira’nın bedeni üzerinde sperm, DNA vb. örneklerin araştırılmasının yapılması. Nadira’nın kaldığı oda içerisindeki tüm eşyada parmak izi, DNA incelemesi, saç, tüy, tükürük vb. delil araştırmalarının yapılması. Tetiğin çekiş pozisyonu, açısı, mesafesi konusunda teknik incelemeler yapılması. Nadira’nın öldükten sonraki çekilen fotoğraflarında, silah içinde şarjörün olmaması hususunun araştırılması. Nadira’nın kendini öldürdüğü iddia edilen saatin doğruluğunun ispatı açısından incelemeler yapılması, cep telefonunu veya bilgisayarını kullandığı saatler ile karşılaştırılması. Nadira’nın arkadaşlarına ve kardeşine “vebal alıyorsunuz” deyip şikayetlerinden ve tanık beyanlarından vazgeçirmeye çalışan polisler hakkında işlem başlatılması. Nadira’nın el yazısının tespiti.”

YANIT BEKLEYEN 10 SORU 1- Nadira Kadirova intihar mı etti, öldürüldü mü?

2- İntihar ettiyse, onu intihara iten etken neydi?

3- Savcı, Şirin Ünal’ın ifadesini aldı mı?

4- Şirin Ünal, bugüne kadar neden bir açıklama yapmadı?

5- Nadira Kadirova’nın ölümüne neden olan silahın markası ne?

6- Olayın yaşandığı evde keşif yapıldı mı?

7- Nadira’nın bedeni üzerinde “cinsel saldırıya” uğrayıp uğramadığının tespiti için örnek alındı mı?

8- Olay yerinde bulunan silahın şarjörü neden takılı değildi?

9- Savcı, tanıklara neden fuhuş sorusu yöneltti?

10- Emniyet, neden olayın 2. günü intihar açıklaması yaptı?

FUHUŞ SORUŞTURMASI MAKSATLI

Avukat Müjde Tozbey Erden, savcılık tarafından soruşturma yapılırken, bu araştırılmalar yapılmak yerine; tanıklara Nadira’nın fuhuş yapıp yapmadığının sorulduğunu belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: “Nadira fuhuş yapıyorsa, bu kimseyi ilgilendirmez. Fuhuşun öldürülmesi ve cinsel saldırıya uğraması ile hiçbir ilgisi olamaz. Ayrıca Nadira’nın arkadaşına ‘abimin yüzüne nasıl bakacağım’ deyip ağlaması da cinsel saldırıya, cinsel ilişkilere alışık olmadığının önemli bir kanıtı. Nadira’nın fuhuş yapıp yapmadığını sormak, soruşturma sürecini Nadira açısından kirletmeye yönelik bir uğraştır. Yapılmak istenen soruşturmanın yönünü değiştirmek ve kendilerini haklı çıkarmaya dair uğraştır. Oysa ki Nadira kirletilemez, kirletilmesine izin vermeyeceğiz.”