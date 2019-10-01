Fakülte öğrencilerinin deprem sonrası yaptığı eylemler sonuç verdi

İstanbul Valiliği, İÜ Diş Hekimliği Fakültesi’ndeki 7 binanın, deprem ön hasar tespiti sonucunda tahliyesine karar verildiğini duyurdu. Öğrenciler ise dün eşyalarını alarak binaları tahliye etti.

İstanbul Üniversitesi Çapa Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri, depremde çatlak oluşan binalarının yenilenmesi için eylemlerine dün de devam etti. Öğrenciler, toplantı sonrası çıkan tahliye kararı üzerine eylemlerine son verdi. Öğrenci temsilcisi Enes Kurel, “Bizim hedefimiz burada hiçbir hedef gözetmeksizin derdimizi anlatmaktı. Kendi hocalarımız bizi çok iyi dinledi çok dikkate aldılar. Fakültemizi bırakmak durumundayız” ifadelerini kullandı.

‘HASDAL'A FAKÜLTE YAPILACAK'

Rektör ile akademisyenlerin yaptığı toplantıya katılan Ağız Diş Çene Hastalıkları Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Hakkı Tanyeli ise toplantıdan taşıma kararının çıktığını belirterek şöyle konuştu:

“Geniş zamanda Hasdal veya bu gibi yerlerde daha büyük bir üniversite, diş hekimliği fakültesi yapılacağını şimdilik iki üç ay içinde İstanbul Üniversitesi’nin Vezneciler kampusuna geçeceğimizi o arada da öğrencileri mağdur etmeden eğitimlerin verileceğini söyledi. Bina tamamen boşaltılıyor.”

KOLONLARDA KOROZYON

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada da, “İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde binaların genel olarak bodrum katlarında kullanılan betonun deniz kumundan imal edildiği, beton kalitesinin düşük olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanında çok sayıda kolonun rutubete bağlı olarak korozyona uğradığı, kolonlarda hem deprem hem de fiziki şartlardan kaynaklı önemli yapısal hasar bulunduğu tespit edilmiş ve binaların tahliyesine karar verilmiştir” denildi.