O saldırıyı düzenleyenlere operasyon

Adana'da, 6 gün önce, çevik kuvvet polislerinin taşındığı servis midibüsüne bombalı saldırı düzenleyen 2 terörist, Eskişehir'de saklandıkları hücre evinde, ölü ele geçirildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:
''Adana'da Özel Harekat Polislerimizin servisine bombalı saldırı düzenleyen 2 MLKP’li terörist, Fırat Şeran ve Ozan Sökmen; Eskişehir’de kaldıkları hücre evine düzenlenen operasyonda ölü olarak ele geçirildi''
İKİ ÖZEL HARAKET POLİSİ YARALANDI
Teröristlerle çıkan çatışma sırasında İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi'nde görevli 2 polis hafif şekilde yaralandı. Yaralı polisler, ambulansla Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.