O saldırıyı düzenleyenlere operasyon

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ''Adana'da Özel Harekat Polislerimizin servisine bombalı saldırı düzenleyen 2 MLKP’li terörist, Fırat Şeran ve Ozan Sökmen; Eskişehir’de kaldıkları hücre evine düzenlenen operasyonda ölü olarak ele geçirildi'' denildi. Çıkan çatışmada Özel Harekat Şubesi'nde görevli 2 polisin hafif şekilde yaralandığı bildirildi.
(DHA)
Yayınlanma tarihi: 1 Ekim 2019 Salı, 23:22

[Haber görseli]Adana'da, 6 gün önce, çevik kuvvet polislerinin taşındığı servis midibüsüne bombalı saldırı düzenleyen 2 terörist, Eskişehir'de saklandıkları hücre evinde, ölü ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

''Adana'da Özel Harekat Polislerimizin servisine bombalı saldırı düzenleyen 2 MLKP’li terörist, Fırat Şeran ve Ozan Sökmen; Eskişehir’de kaldıkları hücre evine düzenlenen operasyonda ölü olarak ele geçirildi''

İKİ ÖZEL HARAKET POLİSİ YARALANDI

Teröristlerle çıkan çatışma sırasında İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi'nde görevli 2 polis hafif şekilde yaralandı. Yaralı polisler, ambulansla Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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