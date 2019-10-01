O saldırıyı düzenleyenlere operasyon

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ''Adana'da Özel Harekat Polislerimizin servisine bombalı saldırı düzenleyen 2 MLKP’li terörist, Fırat Şeran ve Ozan Sökmen; Eskişehir’de kaldıkları hücre evine düzenlenen operasyonda ölü olarak ele geçirildi'' denildi. Çıkan çatışmada Özel Harekat Şubesi'nde görevli 2 polisin hafif şekilde yaralandığı bildirildi.