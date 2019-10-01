Eylem yasağına hak ihlali kararı

Olağanüstü Hal (OHAL) Kanun Hükmünde Kararnamesi ile kamudan uzaklaştırılan H.T’nin ihracını protesto etmek amacıyla Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü önünde 19 Ocak 2017 tarihinde basın açıklaması yapmak isteyen Eğitim Sen üyesi öğretmen Selma Elma’ya Kabahatler Kanunu uyarınca idari para cezası kesildi. Antalya Valiliği’nin 4 Kasım 2016 tarihinde aldığı, OHAL dönemindeki “eylem yasağı” gerekçe gösterilerek kesilen cezanın ardından öğretmen Elma Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bireysel başvuruda bulundu.

Duvar’da yer alan habere göre; AYM, toplantı ve gösteri hakkının anayasal ve uluslararası hukukla korunduğunu, idari para cezasının toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlali olduğunu belirterek başvurusunu yapan Elma’nın dosyasını karara bağladı.

34. MADDE İHLALİ

OHAL döneminde yaptığı eylem nedeniyle idari para cezasına çarptırılan Elma’nın, Anayasa’nın 34’üncü maddesinde düzenlenen toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine hükmeden AYM, başvurucunun 10 bin TL’lik tazminat talebini ise reddetti. l Haber Merkezi