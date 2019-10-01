‘Sahada barış yoksa masada çözüm olmaz’

Türkiye, Rusya ve İran’ın 16 Eylül’de Ankara’da yapılan üçlü zirvede isimler üzerinde uzlaşma sağlamasının ardından Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, 150 kişilik Suriye Anayasa Komisyonu’nun 29 ya da 30 Ekim’de toplanacağını duyurdu. Pedersen, Rus basınına verdiği demeçte, toplantıya Astana sürecinin garantör ülkeleri Türkiye, Rusya ve İran’ın yanı sıra ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Mısır, Suudi Arabistan ve Ürdün’ün oluşturduğu “Küçük grup” olarak adlandırılan ülkelerin ve Çin’in davet edileceğini açıkladı.

Eski Dışişleri Bakanı ve Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şükrü Sina Gürel, Suriye Anayasa Komitesi’nin kurulmasını Cumhuriyet’e değerlendirdi. Bu konuda bir uzlaşmaya varılmasının olumlu bir adım olduğunu belirten Gürel, “Bu topluluğun bileşimi içerisinde bir uzlaşmaya varabilecek gruplar bulunuyor mu, onu kestirmek şimdiden zor. Sahadaki belirsizlikler halen sürüyor, sahadaki belirsizliklerin bu toplantıya yansıması mümkün. 30 Ekim’deki toplantıdan ciddi bir sonuç beklemiyorum fakat umarım taraflar uzlaşmaya yönelik ilk adımı atarlar” dedi. Özellikle İdlib’deki belirsizliğin, Anayasa Komitesi’nin çalışmalarına yansıyabileceğini vurgulayan Gürel, “Sahada durum gerçekten bir barış ortamına evrilmeden masada sonuç almak son derece zor olacaktır” dedi.

ŞAM'LA DOĞRUDAN İLİŞKİ

Suriye’de siyasi çözüm için Türkiye’nin tutumunun önemli olduğunu vurgulayan Gürel, “Türkiye, bölge dışı devletlerin etkisini azaltmak için İran ve Rusya ile işbirliği süreci başlattı, bu olumluydu. Bu adımın tamamlanması için mutlaka Şam’la da doğrudan ilişki kurulması gerekiyor” dedi. Türkiye’nin, Suriye’de YPG’yi etkisizleştirmek için Şam’la doğrudan ilişki kurması gerektiğini söyleyen Gürel, “Hem bir yandan Suriye’nin toprak bütünlüğünü savunacaksınız, diğer yandan kuzeydoğu Suriye’de arsa hesabı yapıp ABD ile sözde güvenli bölge çabasına girişeceksiniz; bunlar tutarlı değil. Türkiye, ABD ve PYD’yi, Suriye’de etkisizleştirmek istiyorsa Şam’la doğrudan ilişki kurması gerekir. Hiç unutulmamalı ki Afrin de, Cerablus da, İdlib de, Fırat’ın doğusu da Suriye toprağıdır. Suriye’nin bütünlüğü ancak ve ancak Suriye halkını temsil eden meşru yönetimle birlikte sağlanır” diye konuştu.