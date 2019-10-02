Adana'da Ülkü Ocakları'ndan ASKİ’ye baskın girişimi

Adana’da Ülkü Ocakları üyeleri, Adana Su ve Kanalizasyon İşletmesi’nde (ASKİ) çalışan bir kişinin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında sosyal medyada hakaret içeren paylaşımlarda bulunduğunu iddia ederek ASKİ’yi basmaya çalıştı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde bulunan ASKİ şantiyesine gelen Ülkü Ocakları üyeleri ile kurum görevlileri arasında arbede çıktı.

Yaşanan gelişmeler üzerine Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Karalar paylaşımında, “Hiçbir siyasi parti liderine yapılacak karalama ve ahlak dışı paylaşımları onaylamadığımız, son derece çirkin bulduğumuz, şiddetle kınadığımız gibi bir kendini bilmezin yaptığını gerekçe gösterip devlet kurumunu basma girişimini de çağ dışı buluyoruz. Kime yapılırsa yapılsın bu tarz paylaşım yapanlar hakkında gerekli cezai işlemlerin başlatıldığını kamuoyuna saygıyla duyururum” ifadelerini kullandı.