Ağrı'nın ilk kadın itfaiyecisi

Ağrı'nın ilk kadın itfaiye eri olan Gamze Uysal İnce, işindeki başarısıyla erkek meslektaşlarının takdirini topluyor.

Çocukluk yıllarından itibaren hayat kurtarmak, insanların en zor anlarında yanlarında olmak isteyen 26 yaşındaki Antalyalı Gamze Uysal İnce, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümünü bitirdikten sonra aynı üniversitede Afet Eğitimi ve Yönetimi alanında yüksek lisans yapmaya başladı.

Bu sırada itfaiye eri alımı ilanını gören İnce, müracaatının kabul edilmesiyle 2 yıl önce Ağrı Belediyesinde göreve başladı.

"ÖN YARGILARI YIKI"

İlk günden itibaren mesai arkadaşlarının büyük takdirini toplayan İnce, bunun yanında bazı vatandaşların da "Kadından itfaiye eri olmaz." şeklindeki ön yargılarını kırdı.

Ağrı Belediyesinin ilk kadın itfaiye eri olmanın gururunu yaşayan İnce, AA muhabirine, insanlara faydalı olmayı amaçladığı için itfaiye eri olmayı seçtiğini söyledi.

"MESLEĞİMİ ÇOK SEVİYORUM"

İnce, bu amaçla eğitim gördüğünü ve yüksek lisans yaptığını anlatarak, şöyle konuştu:

"Mesleğimi çok seviyorum. Hem üniversite bölümünü seçerken hem de atanma tercihini yaparken itfaiyenin tüm dünyadaki önemini bilerek tercih yapmıştım. Hem görevime hem de mesleğime aşığım. Ağrı'da kadın itfaiyeciyi olmak ilk başta yadırgandı. Kadın itfaiyeci gördüklerinde arabanın önünü kesip 'kadın itfaiyeci mi olurmuş?' diyorlardı ama Ağrı'da itfaiyeci olmak her yerde olduğu gibi güzel."

Kadınların bütün sektörlerde olması gerektiğine inandığını vurgulayan İnce, "Her an çıkacak bir olaya karşı arkadaşlarımızla sürekli hazır halde bekliyoruz. Vakalar bize bildirildikten sonra hızlı şekilde ekipmanlarımızı alıp bildirilen adrese doğru yol almaya çalışıyoruz. Tatbikatlar ve hizmet içi eğitimler yapıyoruz. Hem kendimizi daha donanımlı hale getiriyoruz hem de halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak için daha yetkin birer itfaiyeci oluyoruz." dedi.

İtfaiyeciliğin kutsal bir meslek olduğunu anlatan İnce, "Sonuçta insan hayatı, can ve mal güvenliğini koruyoruz. O yüzden Antalya'dan kalkıp Ağrı'ya gelmek benim için zor olmadı çünkü görevimi yapmak için geldim." diye konuştu.

İtfaiye eri Kadir Aktaş da meslektaşı İnce'nin çok becerikli olduğunu ve işini çok iyi yaptığını belirterek, "Kadın itfaiye erlerinin Türkiye'nin her tarafında olması lazım. Gamze hanım becerikli ve işi bilen insan. Gamze hanımın çalışmasıyla gurur duyuyoruz" şeklinde konuştu.

İtfaiye eri Kadir Güneş ise İnce'nin bir çok kişiye örnek olduğunu anlatarak, "İtfaiyeye kadın eli değdiği için daha düzenli olduk. Konuşmamız olsun, hal hareketlerimiz olsun biraz daha kendimize çeki düzen verdik. Kadınlar da itfaiyede çalışabilir. Bu konuda Gamze hanım iyi bir örnektir." ifadelerini kullandı.