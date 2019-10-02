Dünya basını Erdoğan'ın sözlerini değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün yeni yasama yılının açılışı vesilesiyle TBMM’de yaptığı konuşmada bir kez daha Suriye’ye yönelik tek taraflı operasyon mesajı verdi.

Erdoğan, “Türkiye’yi terör örgütünün tasfiyesi için yıllardır oyalayanların bizzat yüzlerine artık bu oyunun sonunun geldiğini söyledik. Türkiye’nin kaybedecek tek günü yok” dedi.

Cumhurbaşkanı, güvenli bölgede 2 milyon kişinin iskân edileceğini açıklarken, “Projelerimiz hazır. Devlet başkanlarıyla BM’deki ikili görüşmelerde paylaştık. Bölgeyi terör örgütünün işgalinden kurtardıktan sonra uluslararası alacağımız destekle bu projeyi başlatacağız” ifadelerini kullandı.

TEK TARAFLI MÜDAHALE İHTİMALİ

Erdoğan’ın bu sözleri dış basında da yankı buldu. Uluslararası ajanslar Cumhurbaşkanı’nın konuşmasından dikkat çeken noktaları ‘son dakika’ ya da ‘acil’ koduyla abonelerine duyurdu.

Katar merkezli Al Jazeera yayın kuruluşu, Türkiye’nin Suriye’ye yönelik harekât için ABD’ye verdiği mühletin sona erdiğine dikkat çekerken, Ankara’nın tek taraflı askeri müdahale ihtimalinin de yaklaştığını yazdı.

ERDOĞAN’IN SABRI TÜKENİYOR

Ekonomi ağırlıklı yayın yapan Bloomberg ise Erdoğan’ın güvenli bölge konusunda sabrının tükendiğini yazdı.

Bloomberg’ün haberinde, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye’nin kuzeyinde tek başına hareket etmeye ve Amerika destekli Kürt güçlerinin kontrolündeki bölgeleri geri almaya yönelik niyetini ifade etti” yazıldı.

ABD merkezli yayın kuruluşu, Erdoğan’ın TBMM’deki konuşmasının ardından gazetecilere verdiği demeçte kullandığı “Bir gece ansızın gelebiliriz” sözüne de haberin yer verdi ve bunun Suriye’nin kuzeyine yönelik bir sınır ötesi operasyon sinyali olduğunu okurlarına aktardı.

Bloomberg’ün haberinde Erdoğan’ın şu sözleri de yer aldı: “Birileri, terör ve sığınmacı yükünü ülkemizin omuzlarına yükleyerek, adeta bize diz çöktürmeye çalışıyor.”

ÇEVİKÖZ’DEN ŞAM’LA DİYALOG VURGUSU

Öte yandan dün Reuters haber ajansına konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, “İlk olarak, Suriye toprakları içidne oluşturulacak bir güvenli bölge, Suriyeli yetkililer tarafından kontrol edilmeli. Hükümete Şam ile diyaloğa geçmeleri gerektiği konusunda sürekli çağrı yapıyoruz” ifadelerini kullandı.