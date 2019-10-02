Kadınları aşağılayan okul müdürü TBMM gündeminde

Müdür Özdemir, gelen tepkiler karşısında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı sildi.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan konuyu TBMM gündemine taşıdı, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından yanıtlanması istemiyle yazılı soru önergesi verdi.

‘EN HAFİF TABİRLE HADSİZLİKTİR!’

Geçmişte aynı paylaşımı yapanlar olduğunu hatırlatan CHP’li Bakan, “Çocuklarımızı emanet ettiğimiz ve okul müdürlüğü görevini yürüten bir eğitimcinin böyle bir paylaşımda bulunması en hafif tabirle hadsizliktir. Bu, etik olmamakla birlikte hem Anayasamız hem de Temel Eğitim Kanunu açısından suçtur. Halkı kin ve nefrete tahrik eden bu kişi hakkında derhal idari ve adli süreç başlatılmalıdır. Ayrıca geçtiğimiz yıllarda aynı içerikli paylaşımın, partinin çeşitli kademelerinde görev yapmakta olan hatta milletvekili adayı olan bazı AKP üyeleri ile Çanakkale’nin Bayramiç İlçesi’ndeki Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Özcan tarafından yapıldığı da hala hafızalardadır” dedi.

‘TÜM KADINLAR EŞİT YURTTAŞTIR VE ÖZGÜRDÜR’

CHP’li Bakan sözlerini şu şekilde tamamladı: “Karaburun Belediye Başkanımız ve ilçe Kaymakamımız kadındır, bu paylaşım belediye başkanımız ve kaymakamız nezdinde tüm dünya kadınlarına hakaret niteliğindedir. Bir kadının örtülü-örtüsüz olmasının bir önemi yoktur tüm kadınlar eşit yurttaştır, özgürdür, istedikleri gibi giyinirler ve bu hiçkimsenin ‘eleştiri’ konusu olmaz.”

CHP’Lİ BAKAN MİLLİ EĞİTİM BAKANI’NA SORDU:

1 – Söz konusu paylaşımı yapan okul müdürü Şahin Özdemir hakkında soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatıldıysa ne aşamadadır? Başlatılmadıysa hangi gerekçeyle başlatılmamıştır?

2 – Anayasamıza ve Temel Eğitim Kanunu’na aykırı davranan Okul Müdürü hakkında hangi idari işlem yapılmıştır?

CHP’Lİ BAKAN, ADALET BAKANI’NA SORDU:

Söz konusu paylaşımın hem Türk Ceza Kanunu (TCK)’nın 216. maddesi olan “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ kapsamında değerlendirilebilecek hem de toplum tarafından asla kabul edilemeyecek vahim bir hadise olduğunun altını çizen CHP’li Bakan, Adalet Bakanı’na sordu:

“Sosyal medya hesabından ‘Örtüsüz kadın perdesiz eve benzer. Perdesiz ev ya satılıktır ya da kiralık’ ifadelerini içeren paylaşım yapan Karaburun’un merkezindeki ilkokulun müdürü olan Şahin Özdemir hakkında adli bir süreç işlemekte midir?”

TCK 216 NEDİR?

TCK 216’ya göre; (1)Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kimse, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılayan kişi, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Halkın bir kesiminin benimsediği dinî değerleri alenen aşağılayan kişi, fiilin kamu barışını bozmaya elverişli olması hâlinde, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.