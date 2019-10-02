İstanbullular dikkat! Bu ilçelerde su kesintisi yaşanacak

İSKİ, Silahtar-Münzevi İsale Hattı'nda deplase ve bağlantı çalışmaları yapılacağından; 2 Ekim 2019 Çarşamba günü 10.00 ile 3 Ekim 2019 Perşembe günü 02.00 saatleri arasında 16 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyeğini duyurdu.
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 2 Ekim 2019 Çarşamba, 12:17

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Silahtar-Münzevi İsale Hattı'nda deplase ve bağlantı çalışmaları yapılacağından; 2 Ekim 2019 Çarşamba günü 10.00 ile 3 Ekim 2019 Perşembe günü 02.00 saatleri arasında 16 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.

Tarih: 2 Ekim 2019 Çarşamba 3 Ekim 2019 Perşembe

Eyüpsultan İlçesi: Rami Yeni, Rami Cuma, İslambey, Düğmeciler ve Topçular Mahalleleri.

ARIZA KESİNTİ

İlçe : Bahçelievler

Etkilenen Mahalleler : Kocasinan Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2019-10-02 09:28:59.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.10.2019 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ARIZA KESİNTİ

İlçe : Esenler

Etkilenen Mahalleler : Namık Kemal Mah,Davutpaşa Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2019-10-02 04:20:45.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.10.2019 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ARIZA KESİNTİ

İlçe : Sancaktepe

Etkilenen Mahalleler : Safa Mah,Yunusemre Mah,Merve Mah,Mevlana Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2019-10-02 07:55:00.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.10.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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