Hulusi Akar için 'özel bina' iddiası meclis gündeminde

AKAR’IN ÖZEL KONUTU MU OLACAK, BAKANLIĞIN OFİSİ Mİ?

CHP’li Mahmut Tanal, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yanıtlanması talebiyle hazırladığı soru önergesinde şu soruları yöneltti:

“İstanbul Fenerbahçe Orduevi yerleşkesinde yeni inşasına başlanan yapı, konut, lojman, ofis, bina var mıdır? Şayet var ise hangi tarihte yapımına başlanmıştır, öngörülen bitiş tarihi hangi ay ve yıl olarak belirlenmiştir?

Fenerbahçe Orduevi’nde temelleri atılan bina, konut, ofis, Milli Savunma Bakanlığı adına mı inşa ediliyor?

Fenerbahçe Orduevi’nde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar için özel konut, ofis yapılmaya başlandığı iddiası doğru mudur? Şayet doğru ise bu etik midir? Yasal dayanağı nedir?

Fenerbahçe Orduevi’ndeki inşaat çalışmaları hangi ihtiyaçtan kaynaklanıyor? Tamamlanacak olan bina, Hulusi Akar’ın şahsi konutu, lojmanı mı olacak, yoksa Milli Savunma Bakanı sıfatıyla oturacağı bir ofis mi olacak?

Fenerbahçe Orduevi’ndeki inşaat projesi hangi safhadadır? Projenin öngörülen maliyeti ne kadardır?”

Kaynak: Odatv.com