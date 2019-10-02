'Cumhur'un en küçük ortağından Erdoğan'a 50+1 yanıtı: Sulandırılmış olur

Erdoğan, dün TBMM’den ayrılırken gazetecilerin eski bakan Faruk Çelik’in “Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 50+1 oy oranı yerine yüzde 40 olsun” önerisinin partinin hafta sonu yapılacak Kızılcahamam kampında ele alınıp alınmayacağı sorusu üzerine“Bu konunun konuşma yeri Meclis’tir. Anayasa değişikliği gerektirir. Nerede konuşulur, burada. Biz sadece iktidar olarak ön hazırlığı yaparız. Ön hazırlığımızı buraya getirebiliriz. Onun için de tabii iktidarı ile muhalefeti el ele vererek gerçekleştirebiliriz” demişti.

Bu konudaki kişisel fikrinin sorulması üzerine Erdoğan, “Milletin onay verdiği şeyi bir daha getirmek milleti yorar” yanıtını vermişti.

DESTİCİ'DEN YANIT GELDİ

BBP Genel Başkanı Destici, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 50 artı 1’in düşürülmesi tartışmalarının hatırlatılması üzerine “Ben bu işi sulandıracağını düşünüyorum. Dolayısıyla da gayriciddi olarak gördüğümü ifade etmek istiyorum. Eğer sistem değişmişse 50 üzeri oy bu sistemin ruhunu ifade ediyor. Bu sistemin en önemli özelliği halkın çoğunluğuyla yani en azından 1 fazlasıyla iktidara gelmektir. Ben şahsen bunu ciddi bulmam, doğru da bulmam. O zaman bu sistem özelliğini kaybetmiş olur, ciddiyetini kaybetmiş olur, sulandırılmış olur, ‘40 olmadı hadi bu sefer de 30’a düşelim mi’ diyeceğiz. Ben bunu doğru bulmuyorum. Bu tartışmayı da doğru bulmuyorum, gayriciddi buluyorum” yanıtını verdi.