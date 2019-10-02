Meslek ve İmam Hatip liselerinde devamsızlık arttı... Bu çocuklar nerede?

Eğitim Reformu Girişimi (ERG) tarafından hazırlanan Eğitim İzleme Raporu 2019’un ikinci dosyası olan “Eğitimin İçeriği” dün düzenlenen bir panelle kamuoyuyla paylaşıldı.

Raporun sunumunu gerçekleştiren ERG Araştırmacısı Merve Mert, ortaöğretim tasarımı, mesleki ve teknik eğitim, ölçme ve değerlendirme, İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP), toplumsal cinsiyet eşitliği ve ''Temel Eğitimde Demokrasi Kültürünün Güçlendirilmesi Projesi'' konularının raporda, nitelikli eğitimin üç odağı çerçevesinde değerlendirildiğini belirtti.

Mert, “Türkiye’nin eğitime erişimde ilerlemeyi sürdürebilmesi, eğitimin niteliğinde iyileşme sağlayabilmesi, eşitsizliklerin giderilmesine katkıda bulunabilmesi için ortaöğretimde yapılacak düzenlemeler büyük önem taşıyor. Sınıf tekrarının en yüksek olduğu kademe 9. sınıf olurken devamsızlık oranları da arttı” dedi.

EŞİTSİZLİK TERK NEDENİ

ERG Eğitim Gözlemevi Koordinatörü Burcu Meltem Arık ise erişimde önemli adımların atıldığını ama toplumsal cinsiyet eşitliği konusunun eğitimin genelinde gerilediğini belirtti. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin risklerinden birinin okul terki olduğunu dile getirerek “Okul terkinde kız çocukları için ailesinin istememesi, evlenme, oğlanlarda çalışmak zorunda olma terkin sebepleri. Okul, hiçbir şekilde ayrımcılığın yeniden üretildiği bir yer olamaz” dedi.

2018 YILI 20 GÜN VE ÜZERİ DEVAMSIZ ÖĞRENCİLERİN ORANLARI ŞÖYLE;

İlkokul: 5,7

Ortaokul: 10,0

İmam hatip ortaokulu: 8,9

Mesleki ve teknik ortaöğretim: 44,0

Anadolu imam hatip liseleri:36,0

KADIN EDİLGEN, ERKEK ANA KARAKTER

Ders kitaplarının “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” açısından incelendiği raporda, bu konuda şu tespitler ve öneriler yer aldı:

-Toplumsal Cinsiyet Eşitliği evrensel bir değer olarak yer almıyor.

-Toplumsal cinsiyet eşitliğinin kavramsallaştırılması yapılmıyor.

-Kadınlar edilgen gösteriliyor.

-Aile içinde olmazsa kadının saygın olamayacağı mesajı veriliyor.

-Kadınlar çoğunlukla anne olarak yer alıyor.

Milli kültür özcü bir yaklaşım var. Gelenek ve görenekler oldukça cinsiyetçi bir bakış açısıyla yer alıyor.

-“Milli kültürümüz”, “erdemler” ile sağlık ve spor” temalarında ana karakterlerin erkekler olduğu görülüyor.

NELER YAPILMALI?

- Eğitimin her alanında bütüncül olarak benimsenmeli ve güvence altına alınmalı.

- STK, akademi, öğretmenler, okul yöneticileri ve bakanlık birlikte çalışmalı; geliştirilen iyi örnekler dikkate alınmalı, desteklenmeli ve yaygınlaştırılmalı

- Okulun, ayrımcılığın yeniden üretildiği değil, ayrımcılık karşıtı düşünce ve tutumlarıngeliştirildiği bir yer haline getirilmesi, dünyayı herkes için daha yaşanılabilir kılacaktır.